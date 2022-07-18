OnePlus Nord CE 2 чи Nord 2: який смартфон краще?

Різниця між OnePlus Nord 2 та Nord CE 2 не лише в назві. Чим же відрізняються доступні смартфони бренду.





Починаються відмінності Nord 2 від Nord CE 2 із зовнішнього вигляду. Матеріал заднього корпусу у версії Nord 2 – скло, а у Nord CE 2 – пластик.

У комплекті з обома пристроями йдуть чохли та зарядка на 65 Вт. Що стосується дисплея, то апарати справді дуже близькі. Вони мають AMOLED-матриці з діагоналлю 6,4 дюйма та частотою оновлення 90 Гц. Трохи сучасніша матриця на Nord 2, проте загалом різниця між екранами практично не відчувається.

На Nord 2 встановлено процесор MediaTek 1200 (ОЗУ 6/8/12 ГБ), але в Nord CE 2 – MediaTek 900 (ОЗУ 6/8 ГБ). У повсякденних завданнях швидкості роботи смартфони ідентичні, а в іграх краще виявляється Nord 2, так як він оснащений більш потужним процесором. Крім того, версія Nord 2 набирає приблизно на 30 відсотків більше балів, аніж конкурент.

За автономністю різниці між пристроями немає взагалі. Навіть при дуже активному використанні до кінця дня у вас залишатиметься понад 30 відсотків заряду.

Фронтальна камера у Nord 2 має роздільну здатність 32 МП, у Nord CE 2 – 16 МП. Основні ж камери відрізняються сильніше: на Nord CE 2 стоїть модуль 64 МП, а на Nord 2 – 50 МП. На практиці набагато краще і фотографує, і записує відео за всіх умов OnePlus Nord 2. Приклади фото ви можете побачити нижче.

Якщо говорити про звук, то є також деякі відмінності. На Nord 2 немає роз’єму для навушників, зате він може похвалитися стереозвучанням. У той же час у Nord CE 2 є роз’єм 3,5 Jack для гарнітури, тому він підійде тим, хто користується дротовими навушниками.

Висновок

В цілому Nord 2 краще, ніж Nord CE 2. Причому різниця між цими моделями досить відчутна. Краще Nord 2 і за матеріалом корпусу, і за наявності стереодинаміків, і потужнішого процесора, і якіснішої основної камери.