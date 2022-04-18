Чи правда, що дротяні навушники кращі за бездротові?

Найочевидніша перевага бездротових навушників – відсутність проводів, які так і норовлять перетертися, заплутатися чи порватися. Чи достатньо цієї переваги, щоб віддати перевагу моделі з бездротовим інтерфейсом підключення? Чи краще вибрати провідні «вуха»?





У бездротових навушниках аудіо передається за допомогою Wi-Fi , Bluetooth, інфрачервоних променів або радіосигналу на частоті 2,5 ГГц. У всіх випадках проходження сигналу не гарантоване: не виключені перешкоди, «лаги» та інші проблеми, несумісні зі зручним прослуховуванням музики та аудіокниг. На жаль, це далеко не єдиний недолік бездротових моделей.

Розглянемо основні переваги “класичних” навушників. Дротові моделі:

Відрізняються найкращою ремонтопридатністю, меншою вартістю та більшою «живучістю». Всі три параметри пояснюються технічною складністю бездротових моделей, які можуть включати акумулятор, апаратний декодер, приймач радіосигналу і навіть базу з передавальною антеною.

Працюють у ширшому діапазоні частот (у середньому).

Не потребують регулярного заряджання акумулятора.

Рівень заряду пристрою не знижується через підключення навушників.

Більш універсальні у плані підключення. Так, навіть на «стародавньому» комп’ютері обов’язково знайдеться роз’єм mini-jack 3,5 мм, бездротові навушники вдасться підключити далеко не до кожного джерела.

Аудіо не піддається додатковому обробленню за допомогою спеціальних кодеків.

Не можна втратити один із навушників, так як обидва «вуха» фізично з’єднані один з одним.

Заради справедливості відзначимо, що частина переваг правильна лише при порівнянні навушників одного рівня. Сумнівно, що бюджетна провідна noname-модель проживе довше, ніж бездротові навушники преміум-класу. Та й якість відтворення навряд чи буде кращою.

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