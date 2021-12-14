В 2021 році у це важко повірити: 20 диких законів Північної Кореї

Північна Корея не перестає дивувати весь світ. Незважаючи на те, що ця країна закрита для звичайних туристів, і фото звідти ви навряд чи побачите в Instagram, іноді цікава інформація про неї все ж таки спливає.





КНДР вважається найбільш закритою державою, що не дивно – влада віднімає у своїх громадян основні права та нав’язує їм дивні тоталітарні правила. Ми зробили добірку найжахливіших законів Північної Кореї, про які ви навіть не підозрювали.

Іноземні фільми та пісні заборонені

За перегляд зарубіжних фільмів або прослуховування іноземної музики громадянин Північної Кореї може потрапити до в’язниці. У 2015 році диктатор Кім Чен Ин наказав знищити всі касети та компакт-диски із забороненими піснями, щоб стримати інакодумство. Поширення американських фільмів може призвести до смертної кари. На телебаченні там лише три канали, і весь контент контролюється державою.

Міжнародні дзвінки – поза законом

Громадяни Північної Кореї не можуть здійснювати міжнародні дзвінки, оскільки це вважають злочином. За наявними даними, у 2007 році керівника однієї з фабрик було розстріляно на очах у 150 000 осіб за звинуваченням у здійсненні міжнародних дзвінків за 13 телефонами, які він встановив у підвалі фабрики.

Нелояльність до лідера загрожує стратою

Засипання під час зустрічі з Кім Чен Ином вважається нелояльністю до лідера і може призвести до смертної кари. У 2015 році міністра оборони Хен Йона за таку провину стратили розстрілом із зенітної установки ЗКУ-4 в присутності сотень глядачів.

Покарання трьох поколінь

Якщо хтось вчинить у Північній Кореї злочин, і не відбуде термін, покарання перейде до його бабусі чи дідуся, батьків чи дітей. Цей жахливий закон був створений для запобігання втечі людей із в’язниці.

Тільки схвалені урядом стрижки

Корейці можуть робити лише одну з 28 стрижок, схвалених урядом: 18 – для жінок, 10 – для чоловіків. Інші зачіски заборонені. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ввів закон у 2013 році і не включив свою зачіску до цього списку, тому що хотів, щоб вона була унікальною. Передбачається, що заміжнім жінкам слід стригтися коротше ніж незаміжнім.

На проживання у столиці потрібен дозвіл

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче, щоб у північнокорейському Пхеньяні жили лише найуспішніші, найбагатші та найвпливовіші люди. Вони повинні мати прямий дозвіл на проживання у столиці.

Біблія у Північній Кореї заборонена

Біблія вважається символом західної культури та заборонена, бо може змінювати людей. Одна християнка, яка розповсюджувала Біблію, була арештована і страчена. У 2014 році Джеффрі Фаул, громадянин США, який перебував у турне Північною Кореєю, був заарештований і ув’язнений на п’ять місяців за те, що забув Біблію у ванній готелю.

Ніяких айфонів та ноутбуків

Жодних айфонів, телевізорів або ноутбуків популярних брендів для мешканців Північної Кореї. Громадяни цієї країни дуже мало знають про електроніку та технології, адже ізоляційна політика забороняє мати особисті інструменти для вільного отримання інформації.

Власні правила баскетболу

Уряд Північної Кореї змінив правила баскетболу, який обожнює Кім Чен Ин. Наприклад, данк замість двох дає 3 очки, а триочкові удари за останні три хвилини гри приносять 8 очок. Також, якщо команда пропускає 3 кидки поспіль, знімається додатковий бал.

Найсуворіші митні правила

Якщо ви турист, митниця КНДР перевірить усю вашу музику, фільми та текстові матеріали на всіх носіях і лише після цього пустить у країну.

Тюремні табори у Північній Кореї

Вважається, що у таборах мешкає близько 200 тисяч північнокорейців. Більшість заарештували за звинуваченням у політичних злочинах. 40% ув’язнених, інтернованих у концтабори, помирають від недоїдання. Багато хто з них засуджений до каторжних робіт на, здавалося б, розумні терміни, але найчастіше працюють до смерті.

Свій особистий календар

У Північній Кореї незвичайний календар, який називають календарем Чучхе. Рік у них починається 15 квітня 1912 року, коли народився дорогий революційний вождь Кім Ір Сен.

На виборах голосують лише за одного кандидата

Північна Корея регулярно проводить вибори, і всі громадяни віком від 17 років обов’язково повинні голосувати, але з демократією це не має нічого спільного. На кожних виборах є лише 1 кандидат, внаслідок чого 100% голосів дістається династії Кім.

Кім Ір Сен – їх вічний лідер

Кім Ір Сен, засновник північнокорейської держави, давно помер, але й досі вважається великим вождем та «вічним президентом» Кореї. Ось чому його син, а тепер і онук, змогли так легко взяти кермо влади у свої руки після смерті попередника.

Вільний доступ до марихуани

За іронією долі, у вкрай тоталітарній країні немає проблем із наркотиками. Використання, продаж або зберігання марихуани у Північній Кореї є незаконними. При цьому марихуана вільно росте вздовж доріг, і якщо хтось раптом захоче скористатися цією можливістю, він може дістати її без особливих труднощів.

Строкова армійська служба обов’язкова

Військова служба обов’язкова для всіх північнокорейців. 10 років для чоловіків та 7 років для жінок.

Суворі правила для туристів

Будь-який турист, який в’їжджає до країни, перебуває під пильним наглядом уряду Північної Кореї. Кожному туристу призначається гід, який супроводжує його протягом усієї поїздки. Якщо хтось покине їхню групу або спробує самовільно поговорити з місцевими жителями, його заарештують. При цьому туристів возять лише у певні місця та за певними маршрутами.

Електроенергія відключається щоночі

Щоночі жителі Північної Кореї стикаються з відключенням електрики через енергетичну кризу. Володіння мікрохвильовою піччю в країні є незаконним.

Образа Кіма та його сім’ї прирівнюється до богохульства

Усі північнокорейці, які живуть під владою Кім Чен Ина, повинні заприсягтися у вірності та покорі йому, його сім’ї та державі. Все, що може бути сприйняте як образа сім’ї Кіма, уряд Північної Кореї вважає богохульством і карає тюремними термінами або навіть стратою. Це стосується навіть туристів.

Багатьом відомий випадок американського студента Отто Уормбіра, який відвідував Північну Корею у складі туристичної групи у 2016 році, і був заарештований у міжнародному аеропорту Пхеньяну перед відльотом з країни за те, що спробував вкрасти агітаційний плакат зі свого готельного номера. Уормбір був засуджений до 15 років виправно-трудових робіт, впав у кому і звільнений через 18 місяців перебування у Північній Кореї. Його доставили до США у вегетативному стані, де хлопець і помер у червні 2017 року.

Не дозволено залишати країну

Ви можете поставити питання, чому північні корейці, зіткнувшись з такими жахливими законами, не тікають? А вони не можуть. Будь-якому громадянинові Північної Кореї заборонено залишати країну. Найсуворіше покарання передбачено тим, хто намагається сховатися чи втекти від тоталітарного правління Кіма без офіційного дозволу, і це майже завжди смерть.