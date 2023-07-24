Опубліковано простий спосіб вимкнути сторіз у Telegram

Днями у Telegram з’явилися Stories. Одні користувачі оцінили нововведення, інші – не дуже. Якщо ви з тих, кому не до душі спроби перетворити месенджер на черговий аналог самі знаєте чого, то для вас є хороша новина. Можна вимкнути історії в Telegram.

Щоб прибрати повідомлення:

Відкриваємо “Налаштування”. Переходимо у вкладку «Cповіщення та звуки». Знайдіть вкладку “Історії”. Вимкніть тумблер навпроти рядка «Сповіщення про історію».

Після цього вам більше не надходитимуть повідомлення про історії інших людей. Актуально для мобільної програми версії 9.7.0 і вище.

А ось налаштування, щоб одним махом заборонити відображення історій на головному екрані розробники не зробили. Кожне «кільце» доведеться відключати вручну. Щоб зробити це, натисніть довгим тапом по іконці та виберіть «Приховати історії». Після того як ви пройдете по всьому списку контактів, верхня частина месенджера буде чистою.

Поки що це тимчасове рішення для тих, кому нововведення не зайшло. Сподіваємося, що незабаром Telegram додасть окреме налаштування.