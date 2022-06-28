Чому спеціалісти впевнені, що планшети на Android замінять в майбутньому громіздкі персональні комп’ютери

Поки що з усієї різноманітності планшетних ПК шалену популярність має лише iPad. Але у Android у цій сфері перспективи набагато масштабніші.





Кожна технологія так чи інакше робить наше життя зручнішим. Особливо це помітно з прикладу обчислювальної техніки. А щодо планшетів, вважається, що в майбутньому їхня роль стане набагато важливішою, ніж сьогодні.

Наразі Google зосереджена на тому, щоб надати планшетам більше унікальності та привабливості. З цією метою було розроблено ігрове середовище Entertainment Space, а сама операційна система Android отримала модифікацію 12L, орієнтовану на пристрої з великими екранами. Самі по собі ці речі не доводять перевагу Android-планшетів над їх аналогами з iPadOS або навіть Windows, але все ж таки їх існування відкриває яскраві перспективи.

Вже в найближчому майбутньому Android-планшети можуть зайняти лідируючу позицію в комп’ютерній індустрії.

Популярність Android-планшетів невпинно зростає

У звіті Maximize Market Research зазначено, що у 2020-му році загальна вартість ринку планшетів досягла 39,81 мільярда доларів. Найбільша частка припадає на Android: 44,91%, із якої значний обсяг (а саме 18,2%) посідає Samsung.

Як прогнозують фахівці, до 2027 року ринок планшетів оцінюватиметься вже у 50,31 мільярда доларів. І вже один цей факт ясно говорить про те, що з кожним роком планшети залучуватимуться дедалі більше. Посприяють купівельному інтересу інженерні та дизайнерські рішення.

З погляду функціональності та затребуваності майбутнє планшетів має під собою дуже міцну основу. Вони легко можуть зайняти домінуюче становище у світі технологій, якщо, звичайно, виробники та маркетологи вдадуться до правильних дій.

Планшети на Android стають дедалі потужнішими

З такими партнерами, як Samsung, Lenovo та Huawei, перед Google відкриваються величезні можливості реалізації своїх інновацій в Android.

Сучасні планшети випускаються в різних розмірах (не завжди дуже великих), роздільна здатність дисплея знаходиться в діапазоні від 1600 х 2560 до 1752 х 2800 пікселів, в апаратній частині активно застосовуються високопродуктивні процесори.

Варіативність планшетів досягла тієї стадії, коли у будь-якому ціновому класі можна знайти пристрій із привабливими характеристиками. І далі асортимент тільки зростатиме.

Планшет допомагає у роботі

Планшет – це водночас і розважальний, і робочий інструмент. Висока продуктивність дозволяє швидко виконувати будь-які операції, залишаючи позитивні враження та задоволення від якісно зробленої роботи.

Вже кілька років «таблетки» активно застосовують у різних галузях, включаючи освіту, охорону здоров’я, бізнес та комерцію. Користувачам доступні такі дії, як:

робота з електронною поштою;

взаємодія з робочою командою онлайн та спільна робота над проектами;

відеоконференції;

створення та зміна документів;

ведення акаунтів у соціальних мережах;

створення фото- та відеоконтенту;

оформлення покупок онлайн.

Сайт FinancesOnline пише, що 66% споживачів використовують планшети та смартфони для здійснення грошових транзакцій.

Великі підприємства переходять від комп’ютерів до планшетів

Планшетні комп’ютери беруть на озброєння не лише прості люди та бізнесмени-одиначки, а й цілі організації.

Лікарі використовують аудіовізуальні функції, щоб підтримувати контакт із пацієнтами. Студенти відкривають електронні книги, ведуть навчальну та дослідницьку діяльність. Замість того, щоб проводити робочий день за столом, керівники та власники бізнесів носять із собою планшет та особисто контролюють виробничий процес, залишаючись при цьому в курсі новин та на зв’язку. Роздрібні торговці відстежують через додатки для планшетів запаси товарів, статуси замовлень та консультують клієнтів з будь-яких питань.

Аналіз, проведений Coherent Marketing Insights, показав, що 40% користувачів беруть у руки планшет тільки по роботі. Щодо конкуренції, у 2019 році пристрої на базі iOS займали 45,7% ринку. Android був на другому місці з невеликим відставанням.

Популярність планшетів обумовлена ​​їх розмірами та обчислювальною потужністю: завдяки цим факторам вони відмінно інтегруються в будь-яку діяльність.

Цінність планшетів підтверджують і прості, і корпоративні користувачі. А зрештою, чим більше людей користуються планшетними ПК, тим більше виробників випускають та вдосконалюють їх.

Google має намір вдосконалювати планшети

Без нових ідей та фінансових вкладень планшетам на Android ніколи не досягти переваг над iPad або планшетами з Windows. Google, звісно, ​​це розуміє.

Судячи з оновленої інформації про виставку CES 2022 у блозі Google, компанія зосередилася на вдосконаленні програмного забезпечення щодо підключення, безпеки та інтуїтивного використання.

Варто зазначити, що нові апаратні засоби (планшети чи якісь інші девайси) не згадуються. Проте зрозуміло, що Google зацікавлена ​​в подальшому розвивати ОС Android і доки не збирається перемикатися на інноваційні пристрої.

Планшети мають цікаве майбутнє

Планшет посідає проміжне місце між смартфоном та комп’ютером. Це легкий багатофункціональний девайс для користувачів, які проводять більшу частину дня у русі. Наведені вище факти та цифри показують, що планшети неухильно стають частиною повсякденного життя.

Чи можемо ми якось допомогти розвитку планшетних технологій? Так. Наприклад, продовжувати використовувати їх максимально. Якщо у вас є планшет, пристосуйте його під свій спосіб життя або бізнес та розкажіть про це у своєму блозі. Відгуки та досвід користувачів мають дуже великий вплив на те, якими стануть звичні пристрої у майбутньому.