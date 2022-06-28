Що зручніше обрати, один жорсткий диск великого обсягу чи кілька маленьких: думки експертів

Фільми в роздільній здатності 4К, якісні фотографії та сучасні ПК-ігри різко підняли комфортний обсяг накопичувачів сучасних комп’ютерів. У наш час багатьом користувачам вже недостатньо жорсткого диска на 1, 2 або навіть 4 Тбайт, і вони все частіше віддають перевагу HDD об’ємом 8 Тбайт і вище. Але що краще – купити один великий накопичувач чи два маленькі диски порівнянного обсягу?





Чим краще один великий накопичувач

Один HDD потребує менше місця. Це особливо очевидно, коли ви використовуєте компактний ПК-корпус із вкрай обмеженим внутрішнім простором. Але проблема може бути і в материнській платі, яка просто не матиме ще одного роз’єму для підключення SATA-накопичувача.

Один HDD працює тихіше. Жорсткий диск – це один із найгучніших компонентів сучасного комп’ютера. А при використанні двох таких накопичувачів вони видаватимуть помітно більше сторонніх звуків, які можуть дратувати багатьох користувачів.

Чим краще два невеликі накопичувачі

Відмовостійкість двох накопичувачів набагато вища, ніж одного. Банально через те, що ймовірність їхньої одночасної «смерті» вкрай мала. І навіть якщо ви не використовуєте повне резервне копіювання, за наявності двох HDD однакової ємності ви завжди можете дублювати критично важливі дані, втрата яких може стати особливо болісною.

Два маленькі накопичувачі працюють швидше за одного великого. Це не завжди так, але якщо ви вирішите об’єднати два накопичувачі в масив RAID0, вони будуть працювати помітно швидше за один HDD з аналогічними характеристиками. Все через здатність RAID0 рівномірно записувати дані на всі диски і можливість розпаралелювання читання – запис інформації з двох і більше накопичувачів відбувається в кілька потоків.

Два маленькі накопичувачі дорожчі за один великий. При інших рівних, два накопичувачі меншого об’єму обійдуться дешевше за один великий диск порівнянної з ними ємності.

Чи є ідеальна конфігурація

Прискорення роботи HDD за допомогою масиву RAID0 – це, звичайно, добре, але воно й близько не дасть того ефекту, як використання поєднання жорсткого диска та твердотільного накопичувача не найвищої ємності. Так, ви можете використовувати класичний HDD для зберігання даних, а SSD як системний накопичувач. Таким чином, можна досягти практично миттєвого запуску операційної системи та програм, помітно прискорити роботу всього ПК та розвантажити HDD, позбавивши його від запитів ОС.

Звичайно, подібне рішення практично ніяк не вирішує проблеми з нестачею вільного місця на комп’ютері. Але при всій економічній вигоді такого рішення варіант з використанням одного великого HDD може спрацювати тільки при збиранні ПК з нуля. Насправді ж ситуація така, що дисковий простір закінчується у цілком актуальних збірок. І найефективніший спосіб вирішення проблеми – купівля ще одного накопичувача та його об’єднання зі старим HDD у RAID0.