66% техніки в інтернет-магазинах є небезпечною для користувачів

Багато гаджетsd, що продаються онлайн, не пройшли перевірку на стандарти якості і безпеки. Вони виявилися підробками.





В споживчій організації Великобританії «Which?» вивчили техніку, яку можна знайти в популярних маркетплейсах. Дві третини товарів в інтернеті визнали підробками. Використання таких пристроїв загрожує власникові ударом струмом, загоранням через оплавлення контактів і виділенням їдкого диму, відзначають експерти.

Найнебезпечнішими експерти визнали USB-зарядні пристрої. На другому місці опинилися дорожні USB-адаптери, на третьому – акумулятори невідомих брендів. У вивчених товарів були серйозні порушення електробезпеки, які в гіршому випадку могли призвести до пожеж.

В Україні під час пандемії значно зріс об’єм контрафактної продукції. Обсяг ринку підробок склав більше 10 мільярдів гривень, і майже п’ята частина з них продається онлайн.

Небезпека підроблених товарів полягає у використанні більш дешевих матеріалів, і менш екологічного та відповідального виробництва. Таким чином, якщо ви хочете зробити серйозну покупку, наприклад, техніки, рекомендується робити це в фірмовому онлайн або офлайн-магазині, що не гарантує повного захисту від контрафакту, але спростить повернення або обмін при необхідності.

Як убезпечити себе при купівлі онлайн

Дотримуйтесь загальних запобіжних заходів: користуйтеся тільки відомими, перевіреними сайтами магазинів, не переходьте за посиланнями з рекламних розсилок в пошті і месенджерах та в постах невідомих сторінок в соцмережах;

Завжди звертайте увагу на справжність сайту, написання його назви, наявність SSL-сертифікату і HTTPS. Відомі магазини електроніки часто імітуються шахраями;

Обов’язково звертайте увагу на форму оплати в магазині. Якщо це перевід на карту приватній особі або електронний гаманець, утримайтеся від покупки;

Вимагайте у продавців сертифікати відповідності продукції, паспорт на техніку із зазначенням допустимих навантажень. Якщо такого документа немає – випробування, швидше за все, не проводилися. При покупці на маркетплейсах можна поставити питання продавцю.

Подивіться на найдивніші способи використовувати техніку і те, до чого вони призводять: