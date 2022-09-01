Топ 3 безкоштовні програми для обробки фото на Android-смартфонах

Як би добре не фотографували сучасні телефони, знімки все одно потребують постобробки. Для таких цілей є безліч різноманітних програм, але більшість коштують грошей. Чи є безкоштовний софт, що дозволяє довести фотографію до розуму? Так. У цій статті ви знайдете три найкращі безкоштовні програми для обробки зображень.





№3 – VSCO

VSCO — одна з найпопулярніших програм для обробки фотографій на телефоні. Тут представлено безліч фільтрів, що дозволяють миттєво і без зайвих зусиль покращити знімок. До того ж, кожен фільтр перед застосуванням можна тонко налаштувати, налаштувавши яскравість, контрастність або інший параметр. Крім того, VSCO дозволяє вручну відретушувати знімки, які оцінять професіонали.

№2 – Snapseed

Якщо ви хочете швидко і без зайвих проблем відретушувати фото, Snapseed – чудовий варіант. Програма розроблена компанією Google, не набридає користувачеві пропозиціями оформити платну передплату і має багатий функціонал. У софту безліч різноманітних фільтрів, просунуті інструменти та можливість створення власних пресетів, які в майбутньому можна швидко застосувати до фото. Крім того, у Snapseed ви знайдете величезну кількість різноманітних фільтрів.

№1 – Lightroom

Lightroom видасться знайомим всім, хто коли-небудь працював у Photoshop. Інтерфейс додатків, а також загальний алгоритм виконання будь-яких дій практично ідентичні. У Lightroom представлено безліч інструментів для роботи зі знімком, у тому числі для редагування експозиції та ISO, а також більш сучасних функцій. Початківцям і тим, хто не працював з іншими продуктами Adobe додаток може здатися складним, але більш просунуті користувачі точно гідно оцінять його.