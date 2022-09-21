Чому iPhone 14 кращий смартфон, що сьогодні є на ринку

Як тільки Apple анонсує вихід нового iPhone, одразу починаються його порівняння із попередніми моделями. Цього разу було так само: як тільки стартували продажі iPhone 14, у мережі з’явилось багато порівняно новинки із тринадцятками. У більшості статей «чорним по білому» написано, щось типу: 14 такий же як і 13 тільки вартість вища.





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Чому iPhone 14 кращий за попередні моделі

Фото і відео — одна з головних переваг iPhone. У новій моделі смартфона є спеціальні програми, які стабілізують фільмування. Можна знімати круті відео без стабілізатора, вартість якого від 150 доларів і вище. На телефони вже давно знімають короткометражки, контент для соціальних мереж, але з iPhone 14 можна почати знімати в екстремальних умовах без використання додаткових аксесуарів.

Характеристика камер:

48 мегапікселів;

4-ьохядерний сенсор на 65% більший, ніж в iPhone 13 Pro;

4 режими збільшення (0,5, 1, 2, 3).

Якщо хтось на противагу цьому скаже, що процесор у телефонах лишився тим, що був у минулих, так цьому є логічне пояснення. Кращого ніж А16 Bionic сьогодні просто ще не винайшли. Як тільки він з’явиться, Apple одразу його заберуть для своїх смартфонів. У цьому можна не сумніватись.

Автономність

Потужні акумулятори на iPhone 14 дійсно вражають. У нових моделей найдовший час автономної роботи:

iPhone 14 Plus 26 годин;

iPhone 14 Pro Max 29 годин.

Ще одна крута фішка яблук — нова функція яка дає змогу користуватись смартфоном без допомоги рук. Дисплей на них працює у режимі нон-стоп. Якщо ваш телефон вже морально та технічно виснажений, тоді від такої покупки ви точно будете у захваті.

Dynamic Island — поціновувачі айфонів роками нарікали на недолугий чубчик, в ній розміщені датчики Face ID та камера. Дизайнері врахували побажання клієнтів та замінили її на виріз, що за формою нагадує таблетку. Новий виріз отримав нову назву «Динамічний острів». Чолка на попередніх моделях була здатна лише розпізнавати обличчя, острів — це додатковий дисплей, на якому розміщена навігаційна інформація. Дисплей працює таким чином, що може віртуально розширюватись, для комфортного перегляду.

Нові функції — у той час, як Ілон Маск зробив доступним супутниковий інтернет у будь-якій точці земної кулі, Apple розуміє, що за супутниками майбутнє та інтегрує такий зв’язок у телефони. Сьогодні супутниковий зв’язок доступний лише у кількох країнах. Скористатись ним можна лише в екстрених ситуаціях, наприклад, коли людина загубилась у горах чи у лісі.

Також виробник допрацював додаток «Здоров’я» та додав нові функції для жінок для відстеження менструального циклу та овуляції.

Чому так активно нав’язують придбати Айфон 13

Заклик купувати iPhone 13, мовляв, покупець нічого не втрачає має логічне пояснення. Погляньмо на ситуацію об’єктивно. Люди не хочуть купувати стару модель машини, якщо є змога придбати нову. Теж саме і з телефонами. Є ще одна причина подібних статей — це чистий маркетинг. Після випуску нового смартфону, вартість на попередню модель через деякий час сильно падає. Скоріш за все хтось закупив велику партію 13-ок і намагається її позбутися якомога швидше, поки ще ціна на нього в Україні не впала.