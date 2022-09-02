Чому українці віддають перевагу саме iPhone

Чому iPhone такий популярний серед українців? Навіть 3-річний апарат не продається за копійки, на відміну від Android. А старі моделі iPhone, наприклад 8, досі показують відмінні результати в сучасних іграх і додатках. У чому так Apple досягла успіху?





Вибір невеликий

У Apple зазвичай виходять щороку кілька смартфонів. Але всі вони йдуть вже з топовим залізом, тому користувачеві і вибирати, по факту те, нема з чого. Якщо зрозумівши таку схему, людині більше не потрібно вибирати собі новий смартфон із сотень моделей на Android — iPhone є iPhone. Це завжди висока якість та стабільність роботи пристрою.

Користувачеві, який не хоче вникати в технічні подробиці смартфонів, зручно взяти відразу останній iPhone — у ньому буде все найсучасніше.

Відсутність вірусів

Через закритість операційна система iOS вважається дуже надійною в плані захисту від вірусів. Купивши яблучний смартфон, не потрібно думати про антивірус і про те, що встановивши програму, ваш девайс буде зламаний. Перед тим, як програма потрапляє в App Store, її ретельно тестують і перевіряють модератори. Також поріг входу в магазин програм Apple набагато вищий, ніж на Android – така практика виключає появу випадкового і шкідливого софту.

Єдина екосистема

Щоб нормально зв’язати смартфон на Android, комп’ютер і планшет, все одно потрібні «танці з бубном». У користувача Apple все набагато простіше – всі пристрої входять в єдину екосистему і працюють на порядок стабільніше, якщо щось подібне конструювати на зв’язці, скажімо, Android і Windows. Перебуваючи за своїм Macbook, не потрібно брати в руки iPhone, щоб зателефонувати — дзвінок можна здійснити прямо з макбука.

Стабільність

Причина тут проста — що менше пристроїв, то простіше розробникам налагоджувати операційну систему. Тому на виході ми маємо практично ідеальну iOS, яка не гальмує, не зависає та практично не видає жодних помилок.

Також варто відзначити, що iPhone досі є символом достатку. Не для всіх, звісно, ​​але тих, кому важливо виділитися перед іншими людьми. Навіть трирічний айфон коштує чималу суму. Як не крути, але це так. Нехай навіть куплений у кредит. Інакше б не продавалися зовні нічим не відмінні репліки iPhone.