Як правильно визначати реальний обсяг оперативної пам’яті на пристрої

Перед купівлею нової планки оперативної пам’яті потрібно дізнатися, чи є на вашому ПК можливість її встановити. Розповідаємо про те, як дізнатися, скільки оперативної пам’яті вже є в комп’ютері чи ноутбуці, і який максимальний обсяг ОЗП він підтримує.





Як дізнатися, скільки оперативної пам’яті на комп’ютері?

Прогрес не стоїть на місці. З кожним роком системні вимоги програм збільшуються, і це стосується обсягу необхідної для них оперативної пам’яті. Тому рано чи пізно перед будь-яким користувачем постане проблема збільшення обсягу ОЗП його комп’ютера або ноутбука. Але перед тим як бігти в магазин за новим модулем оперативної пам’яті, потрібно подивитися скільки ОЗП у вас встановлено в принципі, і чи є можливість її розширення.

Це можна зробити як вбудованими засобами Windows, так і за допомогою різних спеціалізованих утиліт. Причому в першому випадку від вас буде потрібно лише відкрити «Диспетчер завдань» поєднанням клавіш Ctrl+Shift+Del і перейти на вкладку «Продуктивність». Тут ви побачите не тільки загальний обсяг доступної вам оперативної пам’яті. Крім цього, ви зможете подивитися, скільки її використовується на цей час, і на якій частоті працює пам’ять.

Спеціалізовані утиліти відрізняються більшою інформативністю. Наприклад, на вкладці SPD утиліти CPU-Z можна побачити і обсяг пам’яті, і її тип, і частоту роботи ОЗП, і її виробника, і навіть серійний номер кожної планки оперативної пам’яті.

Чи є вільні слоти ОЗП

Це можна подивитися за допомогою тих же «Диспетчера пристроїв» і CPU-Z. Кількість вільних слотів ОЗП можна побачити на вкладці «Продуктивність» відкритого раніше диспетчера пристроїв. Нас цікавить напис «Використано гнізд».

CPU-Z у цьому плані також інформативніша. Для того щоб подивитися, чи є в ПК вільні слоти ОЗП, перейдіть на вкладку SPD і відкрийте список у верхній лівій частині вікна програми. Кожен слот ОЗП материнської плати відзначений написом Slot #[цифра].

Який максимальний обсяг пам’яті підтримує ПК

Проблема в тому, що подивитися, чи в системі є вільні слоти ОЗП, недостатньо. Важливо знати і об’єм оперативної пам’яті, що максимально підтримується комп’ютером або ноутбуком.

У настільному ПК це залежить від моделі материнської плати. Її можна подивитися на вкладці Mainboard утиліти CPU-Z.

Після цього знайдіть потрібну модель на сайті виробника і подивіться, скільки оперативної пам’яті вона підтримує.

У випадку з ноутбуками все трохи складніше. Конкретна модель пристрою зазвичай написана на наклейці на нижній панелі пристрою. Запам’ятайте модель і знайдіть потрібну конфігурацію ноутбука на сайті виробника. Але цього разу для нас важливий не тільки максимальний обсяг ОЗП, що підтримується ним, а ще й те, чи можна встановити в ноутбук оперативку в принципі – деякі моделі використовують розпаяну на системній платі оперативну пам’яті та не мають фізичного слота ОЗП. Тому, якщо ви побачите в характеристиках лептопа згадку «розпаяної» або «вбудованої» оперативної пам’яті, про її розширення можна забути.