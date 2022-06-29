Підбірка найвагоміших проблем та недоліків у технології блокчейн

Якою б перспективною не здавалася глобалізація технології блокчейн, вона не стане вирішенням усіх світових проблем. Здавалося б, блокчейн готовий увійти до всіх можливих сфер, але до цієї технології є й питання.





Структура блокчейну точно представлена назвою технології. В її основі лежить ланцюжок блоків, які зберігають дані у тимчасовому порядку. Це означає, що ланцюжок зберігається не на одному центральному пристрої, а в кожному вузлі, підключеному до блокчейну.

Простіше кажучи, блокчейн це мережа вузлів. Вузли – це пристрої, підключені до ланцюжка блоків за допомогою програмного забезпечення. Вузли перевіряють кожну транзакцію чи обмін даними, що відбуваються у блокчейні. Крім того, більшість публічних блокчейнів дозволяють будь-кому створювати вузол і керувати ним, що робить блокчейн децентралізованою та прозорою системою.

Така система ускладнює підробку транзакцій хакерами. Щоб змінити одну транзакцію, їм доведеться змінити не тільки відповідний блок, що зберігається в кожному вузлі блокчейна окремо, але і наступні блоки в ланцюжку.

Які проблеми є в блокчейні, незважаючи на уявну ідеальність?

Безпека

Якими б безпечними не здавалися блокчейни, насправді вони безпечні рівно настільки, наскільки безпечна їхня найслабша ланка. Наприклад, якщо хтось хоче отримати доступ до даних, які спільно використовуються в блокчейні, йому потрібен доступ тільки до одного вузла в ньому.

Тобто пристрій, який найлегше зламати в блокчейні, становить загрозу конфіденційності всього ланцюжка блоків.

Прозорість

Було багато дискусій з приводу інтеграції технології блокчейн у ланцюжки поставок. Однак публічний блокчейн (його найпоширеніша форма) у комерційному середовищі – не завжди гарна ідея. Якщо ланцюжок постачання стане прозорим, то й дані всіх клієнтів і партнерів, які займаються цим бізнесом, теж стануть такими.

Існують приватні блокчейни, які можуть обмежити перегляд учасниками певних транзакцій, але вони мають свої недоліки. Оскільки приватний блокчейн може обмежувати тих, хто виступає в ролі вузла, він не є децентралізованим, що знижує довіру до продукту.

Масштабованість

Чим більше зростає блокчейн, тим вразливішим він стає. Надмірність блокчейнів ускладнює їх масштабування. Кожен пристрій у вашій мережі повинен мати копію кожної досконалої транзакції. Тобто у вас будуть сотні копій тих самих даних.

Для цього потрібно величезне сховище, і чим більше блокчейн, тим більше потужності потрібно вузлам для обробки інформації.

Відсутність універсальних стандартів правового регулювання

Децентралізація влади означає, що немає єдиної влади для забезпечення правопорядку у мережі. Ні модераторів, ні лідерів, ні навіть регулюючого органу просто немає. Не говорячи вже про те, що контракти, укладені на блокчейні (смарт-контракти), юридично не визнаються в більшості країн.

Більше того, оскільки всі користувачі можуть бути з різних країн, які закони повинні застосовуватися до смарт-контрактів, угод і транзакцій?

Швидкість транзакцій

Невирішена проблема низької швидкості транзакцій стає серйозною під час запровадження блокчейну на практиці. Через децентралізовану природу блокчейна кожна транзакція має бути перевірена вузлами, перш ніж вона буде прийнята як блок. У централізованих системах довіра доручається центральному органу управління (уряду чи банку), що дозволяє їм обробляти мільйони транзакцій щодня.

У той час як мережа Bitcoin може гарантувати лише 3-5 транзакцій на секунду, світові платіжні системи на зразок Visa обробляють приблизно в 350 разів більше.

Високе споживання енергії

Блокчейн споживає більше енергії, ніж будь-яка централізована система. Необхідна електроенергія множиться на кількість вузлів, доданих до блокчейну. Кожен вузол зберігає та обробляє майже стільки ж даних, скільки центральний орган у будь-якій іншій системі.

Крім того, щоб убезпечити блокчейн, ускладнивши і унеможлививши для будь-яких злочинців перевірку шахрайських транзакцій, майнери використовують proof of work для підтвердження транзакції – і перед ними виникає складне математичне завдання, для вирішення якого потрібна велика обчислювальна потужність. У міру збільшення кількості вузлів-конкурентів у блокчейні точиться боротьба за зростання обчислювальної потужності. Наприклад, один тільки Bitcoin споживає стільки ж енергії, скільки Малайзія і Швеція.