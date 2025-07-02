5 небезпечних додатків, які ні категорично не можна встановлювати на смартфон

Для того щоб повноцінно користуватися смартфоном, потрібно встановлювати додатки. Здавалося б, все просто – зайшов в магазин додатків, завантажив, встановив і все. Але насправді все не так очевидно. У цій статті ми розповімо вам про п’ять ознак найнебезпечніших додатків.

Тут не буде якихось конкретних назв, про які пишуть інші блогери, а саме ознаки, і за ними можна приблизно зрозуміти, чи встановлювати такий додаток чи ні. Мова в цій статті піде про смартфони на операційній системі Android.

APK-файл

Як ми встановлюємо додатки? Заходимо в магазин (Google Play, AppGallery), шукаємо потрібне в пошуку і встановлюємо. Магазин додатків захищає нас, як мінімум, двічі від шкідливого ПЗ. Після того як розробник передає додаток в магазин, він проходить модерацію фахівцями магазину. Також сама програма, яка надає нам додатки, має функції перевірки додатків. Тобто, ми захищені двічі.

Але не всі додатки є в офіційних магазинах, як правило, через різні обмеження. І вихід тільки один – установка через .apk файл. І тут потрібно бути максимально обережним – точно не варто завантажувати банківський додаток з якогось «лівого» сайту: тільки з офіційного. Коли ми завантажуємо і встановлюємо .apk файл, ми на свій страх і ризик даємо йому всі дозволи – і така програма може робити на нашому смартфоні все, що завгодно. Від використання пристрою в ролі проксі-сервера до збору платіжних даних. Встановили додаток, він перехопив SMS від банку, і ви залишилися без грошей. Це реальність, будьте обережні! Але тут є застереження: 100% гарантію магазин не дає, а про це вже йтиметься трохи нижче.

Так звані «сірі» додатки

Уявімо собі ситуацію, що є сервіс для прослуховування музики. І для повноцінного прослуховування музики потрібна підписка, тобто щомісячний платіж. Але є хитрі товариші, які пропонують вам купити додаток 1 раз, і вся музика буде безкоштовною – вони просто знайшли вразливість або ж використовують мультиаккаунти для «легального» отримання контенту.

Причому додаток може бути в офіційних магазинах, але під іншою назвою. І якщо такий додаток проник в магазин, то це небезпечно – можливо, він не тільки дає вам право безкоштовно слухати музику, але і займається іншими справами на вашому пристрої. Багато розробників просто маскують свої продукти під різними назвами. А якщо додаток безкоштовний, то це ще небезпечніше.

Також небезпечні і додатки-двійники – наприклад, ви вводите в пошук назву будь-якої організації і випадково потрапляєте на програму, яка має таку ж назву. І тут може бути так: ви введете свій логін і пароль, а зловмисники перехоплять їх.

Висновок такий: скануйте QR-код на офіційних сайтах компаній або переходьте за посиланнями в магазин тільки з них.

Велика кількість дозволів

Як правило, після того як ми завантажили додаток, нам потрібно надати йому деякі дозволи. Уявімо собі ситуацію, що ви завантажили якусь примітивну гру типу «Тетріс» і цей продукт вимагає у вас доступ до SMS, дзвінків, мікрофону і камери. Навіщо?

Мислимо логічно і не даємо незрозумілим програмам всілякі дозволи. Свого часу, коли в смартфонах не було вбудованого «Ліхтарика», люди користувалися сторонніми програмами. Як зараз пам’ятаю – завантажив «Ліхтарик», а він відразу запросив доступ буквально до всього – це небезпечно!

Дивимося на рейтинг

У будь-якому магазині у кожного продукту є свій рейтинг, а також кількість завантажень. Наприклад, якщо у додатка велика кількість завантажень, але дуже низький рейтинг – це вже дзвіночок. Пробуємо знайти альтернативу.

Важлива також і дата залишених відгуків. Якщо схвальні відгуки йдуть поспіль, то це повинно насторожити: швидше за все, відгуки накручуються за допомогою ботів. Дивіться не тільки позитивні, але і негативні відгуки. Мисліть логічно: якщо програму завантажили умовно 100 разів, а на неї вже написано 50 відгуків, то це говорить про накрутку.

Хоч і в магазинах є система модерації, але практика показує – за всім не встежити. Траплялися випадки, коли шкідливе ПЗ вільно поширювалося через магазин. Був навіть випадок, коли всередині платного додатка був вбудований вірус.

Різні очищувачі системи

Існують різні програми, які очищають Android і прискорюють його роботу. Ну який тут може бути мінус? А справа в тому, що це ПЗ вимагає практично максимальну кількість дозволів і, в принципі, може робити все, що завгодно на вашому пристрої. Особливо цим можуть займатися маловідомі «очищувачі». Або ж таке ПЗ може вбудовувати рекламу у ваш смартфон. Або ж користуватися ресурсами пристрою.

А як чистити? Практично в будь-якому смартфоні є вбудована «Очищення» – нею і краще користуватися.

І ще

Велика небезпека полягає в тому, що якщо ви переходите за будь-яким посиланням і браузер пристрою запитує у вас завантажити .apk файл. І ви машинально підтверджуєте і встановлюєте додаток – це найнебезпечніша ознака шкідливого ПЗ на смартфон. Завжди дивіться те, що спливає в повідомленнях.