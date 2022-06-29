Чи є душа у домашніх тварин та що чекає на них після смерті у потойбічному світі

Згідно з релігійними вченнями, кожна людина має безсмертну душу, доля якої після смерті залежить від ступеня праведності земного життя. Деяким із них священнописання визначають Рай, іншим – Пекло, перебування в них триватиме до загального Судного дня.





Допитливі уми напевно задавалися питанням, а що релігія говорить про душі тварин? Що відбувається з живими істотами після їхньої загибелі з точки зору мусульманського та православного віросповідань?

Душа тварин у православному християнстві

Православне християнство дає однозначну відповідь – душа у тварин є. Однак те, що з нею відбувається після смерті, в Біблії не згадується.

Бит. 1:20, 21, 24, 25: «І сказав Господь: нехай моря вчинять живу душу, а птахи полетять по тверді небесній… І створив Він тварин водних і всяке крилате створіння за його родом… І сказав Господь: Нехай Земля наповниться душами живими … створив Він звіра і домашню тварину, і всяких гадів земних за їхнім родом».

Таким чином, теоретично, Біблія має на увазі наявність душі у всіх живих істот.

У книзі Еклезіаста також є доповнення – і на людей, і на тварин чекає один кінець. Усі колись загинуть, а тому немає у людини переваги перед твариною. Усі народжуються з пилу, і перетворяться на пил.

Водночас, згідно з Біблією, перед Страшним судом усі люди будуть воскрешені тілесно і постануть перед Богом. Тварини не воскрешатимуться.

Чи існує душа у тварин в ісламі?

В ісламі душею наділені всі живі істоти, включаючи джинів. Під джинами арабська міфологія має на увазі розумний рід істот, створений Богом до людей.

Джини мають схожу з людьми соціальну організацію і також схильні до віри і невіри в Аллаха. Враховуючи, що тварини були створені тільки для блага людини і не несуть жодних обов’язків, то всі вони після смерті потрапляють до Раю до Божого суду.

Згідно з Кораном, після настання Судного дня перед Аллахом постануть усі його творіння. Судити тварин Бог не стане, але вони зможуть поквитатися з людьми за всі свої образи земні. Після цього тварини будуть звернені в пил. Подальшого вічного життя в Раю чи Пеклі для них не передбачено.

Крім того, мусульманські богослови заявляють, що домашні тварини будуть першими, кого зустріне людська душа в Раю після смерті.