Чому небезпечно брати в руки чужі банківські карти та смартфони?

Дмитро йшов по вулиці і побачив біля магазину банківську карту, яка належала Олегу Б. Справа була в торговому центрі, він уже закривався – охоронці всіх підганяли до виходу. Дмитро підібрав карту, сховав у кишеню з думками – «Пізніше розберуся, віднесу напевно в банк». А потім замотався і просто забув. Тим часом, Олег Б. теж не відразу виявив пропажу …





Так минув тиждень, а то й більше і тут Дмитро отримує виклик до дільничного. З’ясувалося, що момент, коли він підбирав карту потрапив на камери відеоспостереження, вирахувати що це він була справа техніки – він робив покупки в магазині торгового центру своєю банківською картою. А ввечері того ж дня з цієї банківської карти списали всі гроші – 20 000 гривень. Слідчий потім так і сказав:

– Дмитро, ну що ти відмовлявся, що гроші не брав … Всі докази проти тебе, карту ти підняв о 21:57, списання було о 22:10.

Розгляд йде до цих пір. Дмитра я знаю з малих років – людина ніколи не візьме чужого. До того ж, він сам програміст, отримує хорошу зарплату: гроші у нього завжди є.

Як це було насправді?

Мої думки разом з підозрюваним.

Олег Б. робив покупки в торговому центрі і втратив карту. Він був упевнений, що втратив карту саме в ТЦ, тому що в його заяві було написано, що після відвідин магазину «A» через 20 хвилин він виявив пропажу банківської карти, коли зайшов перекусити. Заблокував він карту лише коли прийшов додому, але було вже пізно – в заяві, було написано: «думав, що карту повернуть на охорону ТЦ, тому що чекати нову тиждень йому не хотілося (мабуть віртуальний банк)».

Але зрозумівши, що гроші з карти вже пішли, з ранку вирушив в ТЦ до охоронців і мабуть ті пішли на зустріч і глянули камери. І знайшли момент, як Дмитро розглядає банківську карту. Тільки ось моменту, коли він її піднімає немає, і моменту коли Олег Б. її втрачає теж немає – в ТЦ була сцена і рекламний білборд загородив огляд з камер. Але цього виявилося достатньо, щоб вичислити Дмитра …

Хто зняв гроші і причому тут Дмитро?

Оскільки знаю Дмитра багато років – чужого він не візьме. Навіщо підняв цю карту – сам шкодує, хотів віддати на ресепшн, але там нікого не було і ТЦ закривався. І найбільше шкодує, що підтвердив цю інформацію у слідчого, що саме він взяв цю карту. Міг би сказати, мовляв ні, не брав, а на відео свою карту розглядав: адже немає відео, де він її піднімає, а є де розглядає і кладе в кишеню. Але хто ж зняв гроші?

Особисто я думаю справа була так: Олег Б. дійсно втратив карту (навряд чи мужик 50 років, інженер буде це все підлаштовувати). Хтось (невідомий) знайшов цю карту в тій сліпій зоні, швидко сфотографував дані карти і викинув назад. Оскільки маючи повні дані карти можна спокійно списати гроші без SMS коду, то гроші зловмисник списав вже через хвилин 15. Благо таких сервісів, де можна це зробити багато, кінців тут годі й шукати. Гроші списані, а в тому, що клієнт банку втратив карту або її реквізити винен сам клієнт. Що зараз буде? Не знаю. Поки що, йде розгляд.

Дмитру потрібно було сказати, що нічого він не підбирав, а він цю карту ще й віддав на допиті. З точки зору закону – він сам підписав собі вирок за статтею.

PS. Ніби як банку вдалося повернути ці гроші – одержувачем була закордонна компанія, але Дмитру від цього не легше. Так, гроші можуть бути списані без SMS підтвердження. Зараз чекають від цієї компанії інформацію куди ж пішли гроші. Від цього буде залежати доля Дмитра.

Висновок: якщо ви побачили залишену кимось банківську карту, то краще пройти мимо і не чіпати її взагалі.

Зараз всюди камери, хіба мало, раптом дані цієї карти вже хтось списав. Ви взяли карту о 15 годині дня, о 16 годині вже віднесли в банк або в адміністрацію закладу. А о 15:05 з неї вже гроші зняли, чи то пак пізніше, ніж ви її підняли. Ну і якщо побачили смартфон, залишений кимось, то нехай лежить. Підбирати – собі дорожче.

* – як там пишуть: всі імена змінені, всі збіги випадкові.