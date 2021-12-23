Які помилки при зарядці смартфона робить практично кожен користувач

Деякі звички користувачів під час заряджання телефонів можуть згубно вплинути на батарею пристрою. Розкажемо, як заряджати смартфон, і що може йому нашкодити.





Класти телефон під подушку під час заряджання

Сильний перегрів – головний ворог мобільного акумулятора. Чим вище температура, тим швидше відбувається зношування батареї телефону. Багато людей звикли залишати пристрій на зарядці на ніч, ховаючи його під подушкою, щоб, наприклад, швидко вимкнути будильник уранці або не пропустити важливий дзвінок.

Варто одразу уточнити: залишати телефон на ніч заряджатися можна. Сучасні літій-іонні акумулятори легко справляються з цим. Коли телефон заряджається до 100%, заряджання автоматично припиняється, не шкодячи батареї. Однак під час цього процесу телефон зазвичай нагрівається. Якщо залишити його під подушкою, пристрій не зможе охолоджуватися природним чином, а значить, нагрівання стане ще вищим. В результаті така звичка лише збільшить зношення акумулятора.

Використовувати дешеві зарядні пристрої від невідомих виробників

Стан батареї значною мірою залежить від ЗП, яким користується власник. В ідеалі він має бути оригінальним та підходити до конкретної моделі телефону. Проте нічого страшного не станеться, якщо використати інший ЗП від перевіреного виробника. Головне, щоб він підходив за технічними характеристиками.

Інша справа, якщо зарядний пристрій було куплено в найближчому кіоску за 100 гривень або навіть менше. Такий прилад навряд чи буде якісним, а отже, і наслідки його використання важко передбачити. Важливо розуміти, що вартість надійного ЗП не може бути нижчою за 20-300 гривень. Крім того, при покупці бажано визначити фірму-виробника та ознайомитися з відгуками інших користувачів про її товари.

Використовувати пошкоджені або порвані кабелі

Не варто заощаджувати на дротах для заряджання телефону. Якщо вони стали непридатними, їх необхідно замінити. Інакше велика ймовірність негативних наслідків. Причому найнешкідливіші з них полягають у тому, що телефон заряджатиметься повільно або не зможе заповнювати енергію зовсім. Але не завжди вдасться відбутися лише цим.

Пошкоджені або порвані дроти можуть нагрітися, спалахнути, призвести до пожежі або вдарити людину струмом, якщо вона торкнеться несправного кабелю.

Повна розрядка телефону

Багато спеціалістів радять не допускати повного розряду АКБ смартфона. Незважаючи на наявність контролера, такі ситуації однаково потенційно негативно впливають на батарею. Також дуже небажано тривалий час зберігати телефон повністю розрядженим.

Активно використовувати телефон під час заряджання

Як вказувалося вище, перегрівання телефону негативно впливає на стан батареї. Оскільки під час зарядки пристрій нагрівається сам по собі, додатково підвищувати його температуру не рекомендується. Тому запуск “важких” мобільних ігор або подібних програм, які навантажують процесор, бажано відкласти до повної зарядки телефону.

Також активне використання телефону на зарядці може створювати “міні-цикли”, під час яких частини батареї постійно циклічно змінюються та зношуються швидше, ніж решта акумулятора.

Підсумки

Звичайно, всі дії, що ведуть до швидшого зношення батареї, можуть не мати сенсу для людей, які змінюють телефон кожні 1-2 роки. У цьому випадку навіть при неправильній зарядці акумулятор не встигне вийти з ладу. Але решта пунктів, таких як використання неякісного ЗП або несправних проводів, залишаються актуальними для всіх.