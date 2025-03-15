Чому вугілля, нафта і газ продовжують витісняти “зелену енергетику”

Зовсім нещодавно одна з найбільших нафтогазових компаній, BP, яка останні 7 років була лідером зеленого порядку денного у своїй сфері, опублікувала стратегію з розворотом на 180 градусів по відношенню до цієї зеленої повістки. Компанія скорочує більш ніж удвічі інвестиції в зелену енергетику та повертається до розвитку нафтової та газової частин свого бізнесу.

Перед публікацією нової стратегії топ-менеджер BP сказав інвесторам, що віра компанії в зелену енергетику була помилковою, а попит на нафту та газ збережеться ще десятиліття.

Інший нафтогазовий гігант, компанія Shell, розпродала свій зелений бізнес у Німеччині, Британії та Нідерландах, у який інвестувала за останні кілька років понад 10 мільярдів доларів. Крім цього компанія згортає бізнес і в Китаї, прямо кажучи співробітникам, що нових полів з вітряками більше не буде.

Додатково, 91 організація, так чи інакше залучені до зеленого порядку денного, включаючи вищезгадані, опублікували відкритий лист до Єврокомісії, в якому йдеться про те, що підписанти і самі хочуть виробляти більш екологічні товари, але їх практично не купують. Квоти для компаній, що «зеленіють», закінчаться через п’ятнадцять років — до цього терміну вони повинні скоротити викиди до нуля.

У листі йдеться, що ніхто не встигне, якщо не буде створено попиту на екологічну продукцію, шляхом втручання держав у вигляді тендерів, держзаупівель та інших інструментів. В іншому випадку ці компанії програють конкуренцію тим, що знаходяться в регіонах без жорстких еко-норм.

Трохи про автомобілі

Від будь-якого еко-активіста ви почуєте, що одним із основних джерел забруднення природи є автомобілі. Вони, правда, судячи з усього, не в курсі, що пил, що виробляється гальмівними колодками, токсичніший за вихлопні гази . Примітно, що нові гальмівні колодки виявилися шкідливішими за старі, які виготовляли з використанням азбесту для запобігання перегріву.

Найтоксичнішими себе показали безазбестові органічні колодки, а на другому місці за цим показником виявилися керамічні.

Крім цього, серйозним джерелом забруднення є шини. І незважаючи на те, що електромобілі можуть скоротити забруднення від гальмівних колодок, оскільки більшість із них використовує рекуперативне гальмування, за якого двигун автомобіля виконує роль генератора, виробляючи енергію з обертання коліс, коли вони сповільнюються для зупинки, вони, тим не менш, забруднюють повітря сильніше, ніж машини з ДВЗ, бо важчі, через що їхні шини зношуються інтенсивніше, що призводить до викиду в повітря значно більшого об’єму дрібних частинок.

Як підсумок, очільник BMW публічно закликає керівництво Євросоюзу скасувати заборону ДВЗ. США у цьому плані не відстають. Адміністрація Трампа шукає всі можливі засоби скасування пільгових кредитів за програмою розвитку екологічно чистої енергетики.

Програма, до речі, запущена чверть століття тому, за Буша молодшого. Вона мала сприяти розвитку передових технологій у цьому напрямі. В 2009 році ще нікому невідомий стартап Tesla отримав за цією програмою майже півмільярда доларів на розвиток. Сьогодні такої ситуації статися не може.

А чи був прогрес?

Нещодавно у світових ЗМІ гриміла новина про те, що в усьому світі вже третина енергії виробляється за рахунок відновлюваних джерел (вітряки, сонячні панелі, ГЕС тощо). Є, щоправда, нюанс. Йдеться виключно про електроенергію, а вона завжди виходить із якогось першоджерела — або від спалювання викопного палива, або за допомогою вітряків, сонячних панелей тощо. Тобто, коли ви свою електричку заряджаєте, яка до того ж має на борту звичайний ДВЗ у форматі генератора, електроенергія, що накопичується, отримана, як правило, зі спалювання мазуту.

За останні 20 років частка електроенергії, отриманої з відновлюваних джерел, звичайно, зросла з 8 до приблизно 12%, але це ніщо порівняно зі зростанням загального споживання енергії у світі та її одержання з викопних джерел.

Більше того, видобуток матеріалів для всіх цих вітряків та їх виробництво не має нічого спільного із зеленою повісткою. А ще спробуйте здогадатися, чим їх змащують, щоб вони виробляли електроенергію якнайдовше…

То що ми маємо на сьогоднішній день?

За останні 50 років загальне споживання енергії зросло у 2,5 рази.

Приблизно в такій же пропорції зросло і споживання енергії з викопного палива (нафти, газу і вугілля), тоді як обсяги енергії, що отримується з відновлюваних джерел при такому зростанні споживання прагне до значень похибки (особливо, якщо враховувати, як і з чого отримують інструменти для виробництва). Якщо завтра вся зелена енергетика зникне, світ цього взагалі не помітить, а ті країни, які, забувши про здоровий глузд, наголошують на енергії з відновлюваних джерел, тут же стикнуться з проблемами. Німці добре тепер про це знають. Цієї зими погода в Німеччині була максимально хмарною та безвітряною, через що ціни на електроенергію там підскочили до рекордних за 20 років значень. Спочатку німці розкочегарили до межу свої вугільні та мазутні ТЕЦ. Цього мало і довелося купувати електроенергію, отриману на французьких АЕС. Натомість Німеччина лідирує у сфері переходу на зелену енергію.

Зелена наука

Незважаючи на всі вищевикладені факти, деякі колеги з наукового цеху стали висловлювати дивні, як на нас, ідеї. Нібито відмова від безглуздого лобіювання зеленого порядку денного може призвести до виснаження інвестицій у науку з нею пов’язану. Цікаво, звідки узялася ця ідея? Зелений порядок денний — це не про інвестиції в науку, а про дотації та квоти. R&D відділи великих компаній, скажімо, автомобільних наукою не займаються. Так, вони роблять замовлення досліджень у невеликих лабораторій, наприклад, щодо збільшення ємності батарей, але це не вносить істотного вкладу в розвиток напряму як такого. Ви запитаєте чому? Та тому, що ці компанії цікавить миттєвий прибуток. Вони не можуть чекати роки (а найчастіше десятиліття), поки нова технологія пройде шлях від лабораторної до комерційно успішної, а саме стільки часу і потрібно. Підприємства інвестують, як правило, не в нові напрямки, а у підвищення ефективності та рентабельності вже існуючих, які, як ми з’ясували, «зеленими» є по суті лише на папері.

У результаті всі ці нечувані суми вже сьогодні вкладаються не в науку, а у формування пільг для «зеленіючих» підприємств, через що весь цей напрямок розвивається не в умовах ринкової економіки, а насильно і сліпо. У більшості випадків показники зростання обумовлені маніпулюванням статистикою, щоб задовольняти вимогам, що все більше посилюються, заснованим, у свою чергу, на показниках, сформованих шляхом маніпулювання статистикою. Це замкнене коло максимально близьке до того, щоб розірватися.

Стаття і так вже надто об’ємна, тому треба зробити висновок. Викопні види палива поступово відійдуть у минуле, просто тому що і свій потенціал вичерпають, і обсяги споживання, що все зростають, не зможуть покривати. Але це максимально далека перспектива — навіть у 2050 році вони продовжуватимуть відігравати помітну роль на світовій арені.

Тому розвиток альтернативних джерел енергії — план на майбутнє, а не миттєве вирішення проблеми.