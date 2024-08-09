Вибираємо повербанк: 5 речей, на які треба звернути увагу

У магазинах техніки сьогодні доступні десятки різних моделей повербанків як від найвідоміших, так і менш популярних брендів. Підібрати відповідний портативний акумулятор серед цього різноманіття буває важко. У цій статті розглянемо 5 основних параметрів, які допоможуть зробити цей вибір.

1. Об’єм акумулятора

Головна характеристика будь-якого акумулятора – об’єм. Чим він вищий, тим довше повербанк зможе заряджати пристрої. Можна виділити чотири основні типи портативних акумуляторів:

Компактні. Такі повербанки зазвичай мають обсяг 4000-9000 мАг. Їх вистачає на 1-2 повних заряду смартфона. Головний плюс таких моделей – невеликі розміри, легкість (зазвичай вони важать не більше 200 грам) та найнижча у категорії ціна.

Такі повербанки зазвичай мають обсяг 4000-9000 мАг. Їх вистачає на 1-2 повних заряду смартфона. Головний плюс таких моделей – невеликі розміри, легкість (зазвичай вони важать не більше 200 грам) та найнижча у категорії ціна. Звичайні. Більшість повербанків належать саме до цієї категорії обсягом 10 000 – 15 000 мАг.

Більшість повербанків належать саме до цієї категорії обсягом 10 000 – 15 000 мАг. З великим об’ємом акумулятора. Такі моделі підійдуть для зарядки не лише планшетів та смартфонів, а й ноутбуків. Їх обсяг – 15 000 – 30 000 мАг.

Такі моделі підійдуть для зарядки не лише планшетів та смартфонів, а й ноутбуків. Їх обсяг – 15 000 – 30 000 мАг. Похідні. Великі акумулятори призначені для тривалого використання в умовах відсутності електрики. Вага та розмір не дозволяють носити їх із собою, тому такі моделі зазвичай перевозять у багажнику автомобіля. Об’єм таких акумуляторів – від 100 000 мАг. Їхня зарядка зазвичай здійснюється від звичайної розетки 220 В.

Варто розуміти, що жоден акумулятор не може видати весь заявлений виробником обсяг. Частина енергії в будь-якому випадку йтиме на нагрівання і витрачається в процесі заряджання. Тому, наприклад, повербанк обсягом 15 000 мАг буде здатний дати лише близько 12 000 – 14 000 мАг.

2. Роз’єми

Наступний параметр, на який варто звернути увагу, — роз’єми на повербанку. Слід дізнатися як їх кількість, а й тип. Більшість сучасних повербанків мають USB Type-A та USB Type-C як вихідні порти. Підходящий роз’єм залежатиме від того, з якими кабелями планується використовувати пристрій. Деякі моделі також мають вбудований кабель, який ховається в корпус, але це скоріше виняток.

Якщо планується заряджати кілька гаджетів одночасно, потрібно вибирати повербанк із 2-3 зовнішніми роз’ємами.

Варто також звернути увагу на тип роз’єму, який використовується для заряджання акумулятора і наявність дроту для нього в комплекті. Ми рекомендуємо вибирати сучасні повербанки з Type-C.

3. Додаткові функції

Крім основних характеристик при виборі повербанку слід також вивчити його додаткові можливості. Так, багато моделей підтримують швидку або бездротову зарядку. Перед покупкою портативного акумулятора з такими функціями важливо переконатися, що пристрої, які заряджатимуться ним, також підтримують їх.

Більшість сучасних смартфонів можуть працювати зі швидким та бездротовим типами зарядок, проте бюджетні моделі часто не мають такої особливості, про що варто пам’ятати.

4. Наявність індикації

Багато бюджетних моделей не мають повноцінного відображення поточного рівня заряду у відсотках, тому, якщо вам важливий цей параметр, при виборі пристрою варто перевіряти наявність індикації. Деякі сучасні повербанки також мають повноцінні дисплеї. Крім рівня заряду, на них може відображатися й інша інформація про стан батареї та підключені пристрої.

Наприклад, повербанки Ugreen Nexode мають гарну індикацію, що показує залишкову ємність акумулятора, так і потужність зарядки (Вт) від кожного з роз’ємів.

5. Дизайн і матеріали

Основні матеріали корпусу повербанків – пластик і метал. Моделі із пластику зазвичай більш доступні та легкі, але часто не такі міцні та довговічні як металеві. Точно сказати, який матеріал кращий, важко, тому це скоріше питання особистих уподобань.

На дизайн і форму повербанка також варто звертати увагу. Від них залежатиме зручність використання і транспортування пристрою. Повербанки 5-річної давності виглядають відверто застарілими, а ось сучасні моделі пропонують класний дизайн з повноцінною індикацією.