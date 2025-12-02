AMD підвищує ціни на старі та нові процесори Ryzen

Слідом за своїми конкурентами AMD теж підвищує ціни на фірмові процесори. Ресурс Overclock3D з посиланням на галузеві джерела повідомляє, що компанія вже повідомила про підвищення цін усіх своїх партнерів.

За даними джерела, нові ціни набудуть чинності вже 3 грудня. При цьому подорожчають не тільки нові процесори серії Ryzen 9000, але і старіші моделі CPU. В Overclock3D уточнюють, що зростання цін CPU не пов’язане з подорожчанням пам’яті і GPU. З боку AMD офіційних заяв поки не було.

Чи зростуть в ціні графічні процесори AMD Radeon — поки невідомо, проте партнери компанії вже готують своїх клієнтів до можливого подорожчання GPU в наступному році.