Платна функція ChatGPT стало доступна всім безкоштовно

OpenAI надала безкоштовний доступ до нейромережі DALL-E 3. Його можуть отримати абсолютно всі користувачі через ChatGPT-чат. Розгортання опції відбувається поступово. У редакціє GSMinfo доступ до ШІ-художника з’явився.

Тепер ви можете написати ChatGPT «намалюй…», і нейромережа надішле зображення через пару секунд. Ми переконалися, що нейромережа чудово розуміє запити українською мовою. На виході виходять квадратні картинки роздільною здатністю 1024х1024 пікселів.

На запуску в 2023 році опція створення ШІ-зображень у ChatGPT на базі DALL-E 3 була доступна виключно преміум-передплатникам.