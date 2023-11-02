Ілон Маск запропонував Марку Цукербергу нову назву для Facebook

Засновник компаній Tesla і SpaceX , а також власник X (Twitter) Ілон Маск запропонував главі Meta Марку Цукербергу мільярд доларів за перейменування Facebook у Faceboob. Про це повідомляє видання The Babylon Bee.

Маск вважав свою пропозицію надзвичайно дотепною. На його думку, такий ребрендинг зробив би користувачів Facebook значно щасливішим.

«Я вже записав кілька чудових ідей нового логотипу сайту. На мою думку, вони досить гарні. Просто намагаюся принести небагато користі людству», – заявив Маск.

За даними The Babylon Bee, Цукерберг не проігнорував пропозицію конкурента та відреагував на нього у своїй соцмережі Threads. Він зізнався, що спочатку хотів пройти повз цей жарти, але потім задумався над пропозицією Маска.

«Я б збрехав, якби сказав, що не задумався про це ні на мить. У Faceboob справді щось є…» – написав Цукерберг.