Samsung раптово оновила раритетний смартфон

Samsung випустила оновлення системи для смартфона, що з’явився сім років тому. Про це повідомляє портал XDA Developers.





Журналісти видання зауважили, що представлений у 2015 році телефон Galaxy J7 отримав оновлення системи. Апдейт під номером J700FXXU4BVG2 включив ряд невеликих оновлень — зокрема, патч для поліпшення стабільності прийому сигналу GPS. Автори зазначили, що не знайшли в апдейті виправлень систем безпеки, які зазвичай можна побачити у подібних релізах.

За словами фахівців, апдейт з’явився для раритетного смартфона раптово. Виробники смартфонів зазвичай рідко випускають різні сервісні оновлення для визнаних застарілих пристроїв. Останній апдейт для апарата з’явився у 2018 році, телефон працює на базі ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Samsung Galaxy J7 має 5,5-дюймовий дисплей Super AMOLED, процесор Snapdragon 615, 1,5 гігабайта оперативної та 64 гігабайти вбудованої пам’яті, основну камеру роздільною здатністю 13 мегапікселів. Апарат оснащений акумулятором ємністю 3000 міліампер-годин.