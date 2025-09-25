Google AI Plus в Україні: доступ до Gemini, Veo 3 Fast та нових інструментів за 115 грн на місяць

Компанія Google офіційно запустила в Україні новий тарифний план Google AI Plus, який відкриває користувачам доступ до розширеного набору інструментів штучного інтелекту. Ця підписка інтегрує потужні моделі ШІ безпосередньо у робочі та творчі процеси.

Як повідомляється на офіційному сайті Google, тариф AI Plus надає можливість користуватися низкою інноваційних інструментів:

Nano Banana в Gemini: для редагування та створення зображень.

для редагування та створення зображень. Veo 3 Fast: для швидкої генерації відеоконтенту.

для швидкої генерації відеоконтенту. Інструменти Whisk та Flow, які розширюють можливості творчої роботи та автоматизації.

Крім окремих інструментів, підписка значно інтегрує можливості Gemini у повсякденні сервіси Google. Тепер ШІ працює безпосередньо в Gmail, Docs та Sheets, допомагаючи користувачам створювати, редагувати та аналізувати контент.

Додатково користувачі отримують 200 ГБ сховища для файлів, фотографій та електронної пошти. Ще однією перевагою є можливість спільного використання підписки з членами сім’ї — до п’яти осіб.

Вартість тарифу Google AI Plus в Україні становить 224,99 грн на місяць. Однак для залучення нових користувачів діє спеціальна пропозиція: протягом перших шести місяців підписка коштуватиме лише половину ціни — 114,99 грн на місяць.