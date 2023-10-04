Українців попередили про віруси, які можуть бути встановлені на смартфон виробником

Експерт з інформаційної безпеки Юрій Шарлай заявив, що нові смартфони можуть бути заражені шкідливими програмами ще до надходження у продаж. Про це він розповів в інтерв’ю GSMinfo.

За словами експерта, є два варіанти зараження нових смартфонів шкідливими програмами. За першого з них такі програми завантажуються в смартфон ще на виробництві. Шарлай зазначив, що таке трапляється з дешевими китайськими моделями. Виробники подібної продукції намагаються заробити не тільки на самих смартфонах, а й на персональних даних користувачів, що перепродаються.

При другому варіанті вірус може бути встановлений на пристрій вже в Україні. Однак, на думку експерта, таке можливо швидше теоретично.

Шарлай вважає, що крім встановлення мобільного антивірусу, рядовий користувач не має можливості боротися з подібними шкідливими програмами. Видалити ж убудований на виробництві в операційну систему вірус практично неможливо. У зв’язку з цим експерт запропонував не купувати дешеві смартфони маловідомих виробників, а вибирати гаджети більш відомих марок.