Windows 11 відмовиться від старих процесорів: подробиці

Прогрес змушує все більше користувачів персональних комп’ютерів дивитися в бік оновлення операційної системи. Як мінімум через необхідність користуватися сучасним інтернетом. Проте виробник в лиці Microsoft не прагне зробити новітню Windows 11 доступнішою. Про це свідчать нещодавні новини.

Не так давно в мережі з’явилася інформація про те, що в новій тестовій версії Windows 11 знайшли цікаві зміни. Згідно з наявними відомостями, версія 24H2 не буде підтримувати деяку кількість застарілих процесорів, які не вміють працювати з інструкцією POPCNT.

Засмучуватися завчасно, втім, не варто. Річ у тім, що з шуканою інструкцією знайомі навіть доволі давні камені. Серед них, наприклад, є представники першого покоління Intel Core на сокеті LGA 1366. Відповідно, запустити Windows 11 через процесор не зможуть тільки власники по-справжньому старих рішень, для яких новітня ОС Microsoft і без того не найкращий вибір.

Для самої Microsoft такий хід цілком закономірний. Компанія свідомо скорочує число можливих користувачів системи ще з часів анонсу Windows 11. Зокрема, необхідністю мати на борту комп’ютера модуль TPM 2.0. Користувачі досить скоро навчилися обходити обмеження, однак у випадку з новим апдейтом поки незрозуміло, чи вийде знайти рішення.