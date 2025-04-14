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Користувачі YouTube зможуть встановлювати обмеження на перегляд шортсів

GSMinfo14.04.2025
YouTube

Схоже, що існування залежності від нескінченного перегляду коротких роликів визнала навіть сама Google. За інформацією порталу Android Authority, незабаром компанія додасть в інтерфейс YouTube «стоп-кран» для тих, хто хоче витрачати на такий контент менше часу, але не може зупинитися самостійно.

У коді свіжої бета-версії мобільного додатка YouTube було виявлено нову функцію, що дає змогу встановити таймер на щоденний перегляд Shorts. Судячи з опису, після досягнення заданого денного ліміту сервіс відключатиме функцію гортання коротких роликів до наступного дня. При цьому повного блокування не відбудеться: за бажання можна буде дивитися такий контент у результатах пошуку або на головній сторінці сервісу.

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Поки що незрозуміло, коли нововведення з’явиться в стабільній версії застосунку, але її поява в «беті» свідчить про те, що Google вже тестує таку функцію. Раніше на YouTube вже з’явилася можливість увімкнення нагадувань про необхідність робити перерву між переглядом роликів, але тільки для звичайних «довгих» відео.

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GSMinfo14.04.2025
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