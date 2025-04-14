Користувачі YouTube зможуть встановлювати обмеження на перегляд шортсів

Схоже, що існування залежності від нескінченного перегляду коротких роликів визнала навіть сама Google. За інформацією порталу Android Authority, незабаром компанія додасть в інтерфейс YouTube «стоп-кран» для тих, хто хоче витрачати на такий контент менше часу, але не може зупинитися самостійно.

У коді свіжої бета-версії мобільного додатка YouTube було виявлено нову функцію, що дає змогу встановити таймер на щоденний перегляд Shorts. Судячи з опису, після досягнення заданого денного ліміту сервіс відключатиме функцію гортання коротких роликів до наступного дня. При цьому повного блокування не відбудеться: за бажання можна буде дивитися такий контент у результатах пошуку або на головній сторінці сервісу.

Поки що незрозуміло, коли нововведення з’явиться в стабільній версії застосунку, але її поява в «беті» свідчить про те, що Google вже тестує таку функцію. Раніше на YouTube вже з’явилася можливість увімкнення нагадувань про необхідність робити перерву між переглядом роликів, але тільки для звичайних «довгих» відео.