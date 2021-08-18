Названо найпопулярнішу користувальницьку прошивку для Android

LineageOS – найбільша кастомна прошивка для Android. Вона безпечна, конфіденційна і не вимагає використання Google сервісів. У цій статті ми зібрали все, що потрібно знати про LineageOS.





Багато хто вважає, що Google та інших представників «великої четвірки» (Amazon, Facebook і Apple) вже не скинути з п’єдесталу, але не варто забувати, що велика частина успіху компанії належить грантам від NSA, CIA і DARPA в рамках ініціативи MDDS (Massive Digital Data Systems).

Крім великих холдингів, Google також володіє екосистемою Android, на яку припадає 73% ринку мобільних ОС.

Проте багато користувачів ставлять під питання конфіденційність і безпеку системи, через що і з’явилися кастомні ОС на базі Android (також називаються ROM).

Деякі люди встановлюють їх, щоб позбутися від надокучливого «роздутого ПЗ» на своєму телефоні, а інші прагнуть до покращеної безпеки і захисту приватності.

LineageOS прославилася стабільністю, широкою підтримкою пристроїв і унікальними функціями, зберігши при цьому можливості Android.

ЩО ТАКЕ LINEAGEOS?

На сьогоднішній день LineageOS є найпопулярнішою ROM. Це прошивка з відкритим вихідним кодом, яка налічує понад 2,6 мільйона активних користувачів.

Перша версія мала назву Cyanogen і була випущена в 2009 році для HTC Dream і Magic. Тоді основним розробником Cyanogen був чоловік під ніком JesusFreke, а потім розробкою зайнявся Стів Кондік.

Саме Кондік модифікував Cyanogen, і система стала називатися CyanogenMod.

У грудні 2016 року Cyanogen Inc. оголосила, що припиняє розробку і закриває інфраструктуру, що лежить в основі проекту. Тоді ж з’явилася LineageOS, і з тих пір вийшло шість версій системи, кожна з яких заснована на Android Open Source Project (AOSP):

LineageOS 13.0 (Marshmallow)

LineageOS 14.1 (Nougat)

LineageOS 15.1 (Oreo)

LineageOS 16.0 (Pie)

LineageOS 17.1 (Android 10)

LineageOS 18.1 (Android 11)

Сама система виявилася досить популярною, оскільки зараз вона підтримує більше 200 мобільних пристроїв. Більш того, LineageOS сумісна навіть з деякими старими моделями смартфонів. Наприклад, ОС як і раніше підтримує Nexus 6, випущений в 2016 році (як і сама LineageOS).

Операційна система інтегрує і покращує функції Android, і пропонує:

Повну підтримку тетерінга, Wi-Fi і Bluetooth

Підтримку аудіокодека FLAC

Список розширених імен точок доступу (APN), що представляє собою налаштування телефону для підключення SIM-карти до інтернету

Клієнт OpenVPN

Підвищення продуктивності, включаючи розгін процесора

Управління інтерфейсом і доступом до додатків

Що ще більш важливо, LineageOS не містить шпигунського і «роздутого» ПЗ, яке присутнє в багатьох Android смартфонах.

В цілому користувачі повідомляють про кращу продуктивність, надійність і стабільність в порівнянні зі стандартною Android.

ЯКІ ТЕЛЕФОНИ ПІДТРИМУЮТЬ LINEAGEOS?

LineageOS підтримує майже 200 пристроїв, якщо вірити офіційному сайту. Для того, щоб швидко перевірити, чи підтримує LineageOS ваш телефон, натисніть CTRL+F і введіть назву моделі в рядку пошуку.

Відзначимо, що в список включені всі основні виробники, включаючи Samsung, Google, Motorola і OnePlus.

ЗАХИСТ ПРИВАТНОСТІ

LineageOS не поставляється з вбудованими сервісами Google. Це вже запобігає фоновому потоку інформації з телефону на сервери Google.

Що стосується вбудованого захисту приватності, до версії 17.1 прошивка мала вражаючу функцію під назвою Android Privacy Guard (APG). Вона забезпечувала надійне шифрування, сумісне з криптографічними протоколами Pretty Good Privacy (PGP) і GNU Privacy Guard (GPG).

Однак після випуску Android 10 в цій функції більше не було необхідності, оскільки нова версія системи пропонувала практично ідентичне шифрування.

У червні 2018 року, починаючи з версії 15.1, LineageOS представила Trust – централізований інтерфейс для забезпечення безпеки і захисту приватності. Він надає можливості для повного контролю за доступом додатків до системних ресурсів і призначених для користувача даних.

Крім того, в Trust є можливість не тільки блокувати доступ, але і генерувати попередження при аномальній активності (наприклад, підтримується виведення повідомлення в разі відправки додатком надмірного числа повідомлень).

Значок Trust відображається в рядку стану, що інформує користувачів про те, чи є виконувана дія безпечною.

БЕЗПЕКА

За замовчуванням в LineageOS включена Linux з посиленою безпекою (SELinux). Це система, яка була розроблена Агентством національної безпеки США для посилення ядра Linux.

Якщо цей параметр включений, SELinux обмежує доступ до додатків і служб, які працюють у фоновому режимі. Таким чином, ймовірність проникнення шкідливих програм в пристрій значно знижується.

Подібно SELinux, LineageOS також запобігає «signature spoofing» (дослівно – підміна підпису). Це процес, в ході якого одна програма маскується під іншу для отримання даних.

Хоча «signature spoofing» робить встановлення будь-якої програми більш зручним, LineageOS не дозволяє йому запускатися за замовчуванням.

Коротше кажучи, LineageOS надає користувачеві повний контроль над доступом до додатків і служб, а ключові функції безпеки при цьому включаються або відключаються за замовчуванням.

ЯК ВСТАНОВИТИ LINEAGEOS НА ТЕЛЕФОН?

ЯКІ ПРОГРАМИ СУМІСНІ З LINEAGEOS?

Ви можете завантажити LineageOS з офіційного сайту, а потім прошити телефон, слідуючи інструкціям, наведеним в розділі інструкцій по встановленні. Звичайно, при переході на ROM всі дані з телефону будуть автоматично видалені, тому для початку зробіть резервну копію.

Як ми вже згадали раніше, додатки Google не входять в LineageOS. Тим не менш, ви як і раніше можете встановити їх за допомогою Open GApps.

Щоб встановити Open GApps, просто завантажте установник на https://opengapps.org/app/.

Якщо вам не потрібні сервіси Google, то завантажувати і встановлювати додатки можна з F-Droid, Aptoide або Aurora Store.

ЯК ОНОВЛЮВАТИ LINEAGEOS?

Оновлення LineageOS працюють так само, як і звичайні оновлення Android, доступні з меню «Налаштування» (завдяки OTA).

ЧОМУ ВАРТО ЗАВАНТАЖИТИ LINEAGEOS?

Ціни на електроніку ростуть рік за роком (це стосується як комп’ютерів, так і смартфонів). Тому, замість придбання нового телефону, ціна якого може бути набагато вище середньої ринкової, є сенс перейти на LineageOS, що допоможе продовжити життєвий цикл телефону.

Встановивши цю операційну систему, ви не тільки отримаєте доступ до новітніх функцій ОС Android, але і позбавитеся від непотрібного ПЗ, яке ви навіть ніколи не використовували.

Крім того, ROM надає користувачам повний контроль над кожним додатком. І, нарешті, це найбільш популярна кастомна прошивка – вона підтримує більше 200 пристроїв.