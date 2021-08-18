Названо найпопулярнішу користувальницьку прошивку для Android
LineageOS – найбільша кастомна прошивка для Android. Вона безпечна, конфіденційна і не вимагає використання Google сервісів. У цій статті ми зібрали все, що потрібно знати про LineageOS.
Багато хто вважає, що Google та інших представників «великої четвірки» (Amazon, Facebook і Apple) вже не скинути з п’єдесталу, але не варто забувати, що велика частина успіху компанії належить грантам від NSA, CIA і DARPA в рамках ініціативи MDDS (Massive Digital Data Systems).
Крім великих холдингів, Google також володіє екосистемою Android, на яку припадає 73% ринку мобільних ОС.
Проте багато користувачів ставлять під питання конфіденційність і безпеку системи, через що і з’явилися кастомні ОС на базі Android (також називаються ROM).
Деякі люди встановлюють їх, щоб позбутися від надокучливого «роздутого ПЗ» на своєму телефоні, а інші прагнуть до покращеної безпеки і захисту приватності.
LineageOS прославилася стабільністю, широкою підтримкою пристроїв і унікальними функціями, зберігши при цьому можливості Android.
ЩО ТАКЕ LINEAGEOS?
На сьогоднішній день LineageOS є найпопулярнішою ROM. Це прошивка з відкритим вихідним кодом, яка налічує понад 2,6 мільйона активних користувачів.
Перша версія мала назву Cyanogen і була випущена в 2009 році для HTC Dream і Magic. Тоді основним розробником Cyanogen був чоловік під ніком JesusFreke, а потім розробкою зайнявся Стів Кондік.
Саме Кондік модифікував Cyanogen, і система стала називатися CyanogenMod.
У грудні 2016 року Cyanogen Inc. оголосила, що припиняє розробку і закриває інфраструктуру, що лежить в основі проекту. Тоді ж з’явилася LineageOS, і з тих пір вийшло шість версій системи, кожна з яких заснована на Android Open Source Project (AOSP):
- LineageOS 13.0 (Marshmallow)
- LineageOS 14.1 (Nougat)
- LineageOS 15.1 (Oreo)
- LineageOS 16.0 (Pie)
- LineageOS 17.1 (Android 10)
- LineageOS 18.1 (Android 11)
Сама система виявилася досить популярною, оскільки зараз вона підтримує більше 200 мобільних пристроїв. Більш того, LineageOS сумісна навіть з деякими старими моделями смартфонів. Наприклад, ОС як і раніше підтримує Nexus 6, випущений в 2016 році (як і сама LineageOS).
Операційна система інтегрує і покращує функції Android, і пропонує:
- Повну підтримку тетерінга, Wi-Fi і Bluetooth
- Підтримку аудіокодека FLAC
- Список розширених імен точок доступу (APN), що представляє собою налаштування телефону для підключення SIM-карти до інтернету
- Клієнт OpenVPN
- Підвищення продуктивності, включаючи розгін процесора
- Управління інтерфейсом і доступом до додатків
Що ще більш важливо, LineageOS не містить шпигунського і «роздутого» ПЗ, яке присутнє в багатьох Android смартфонах.
В цілому користувачі повідомляють про кращу продуктивність, надійність і стабільність в порівнянні зі стандартною Android.
ЯКІ ТЕЛЕФОНИ ПІДТРИМУЮТЬ LINEAGEOS?
LineageOS підтримує майже 200 пристроїв, якщо вірити офіційному сайту. Для того, щоб швидко перевірити, чи підтримує LineageOS ваш телефон, натисніть CTRL+F і введіть назву моделі в рядку пошуку.
Відзначимо, що в список включені всі основні виробники, включаючи Samsung, Google, Motorola і OnePlus.
ЗАХИСТ ПРИВАТНОСТІ
LineageOS не поставляється з вбудованими сервісами Google. Це вже запобігає фоновому потоку інформації з телефону на сервери Google.
Що стосується вбудованого захисту приватності, до версії 17.1 прошивка мала вражаючу функцію під назвою Android Privacy Guard (APG). Вона забезпечувала надійне шифрування, сумісне з криптографічними протоколами Pretty Good Privacy (PGP) і GNU Privacy Guard (GPG).
Однак після випуску Android 10 в цій функції більше не було необхідності, оскільки нова версія системи пропонувала практично ідентичне шифрування.
У червні 2018 року, починаючи з версії 15.1, LineageOS представила Trust – централізований інтерфейс для забезпечення безпеки і захисту приватності. Він надає можливості для повного контролю за доступом додатків до системних ресурсів і призначених для користувача даних.
Крім того, в Trust є можливість не тільки блокувати доступ, але і генерувати попередження при аномальній активності (наприклад, підтримується виведення повідомлення в разі відправки додатком надмірного числа повідомлень).
Значок Trust відображається в рядку стану, що інформує користувачів про те, чи є виконувана дія безпечною.
БЕЗПЕКА
Якщо цей параметр включений, SELinux обмежує доступ до додатків і служб, які працюють у фоновому режимі. Таким чином, ймовірність проникнення шкідливих програм в пристрій значно знижується.
Подібно SELinux, LineageOS також запобігає «signature spoofing» (дослівно – підміна підпису). Це процес, в ході якого одна програма маскується під іншу для отримання даних.
Хоча «signature spoofing» робить встановлення будь-якої програми більш зручним, LineageOS не дозволяє йому запускатися за замовчуванням.
Коротше кажучи, LineageOS надає користувачеві повний контроль над доступом до додатків і служб, а ключові функції безпеки при цьому включаються або відключаються за замовчуванням.
ЯК ВСТАНОВИТИ LINEAGEOS НА ТЕЛЕФОН?
ЯКІ ПРОГРАМИ СУМІСНІ З LINEAGEOS?
Як ми вже згадали раніше, додатки Google не входять в LineageOS. Тим не менш, ви як і раніше можете встановити їх за допомогою Open GApps.
Щоб встановити Open GApps, просто завантажте установник на https://opengapps.org/app/.
Якщо вам не потрібні сервіси Google, то завантажувати і встановлювати додатки можна з F-Droid, Aptoide або Aurora Store.
ЯК ОНОВЛЮВАТИ LINEAGEOS?
Оновлення LineageOS працюють так само, як і звичайні оновлення Android, доступні з меню «Налаштування» (завдяки OTA).
ЧОМУ ВАРТО ЗАВАНТАЖИТИ LINEAGEOS?
Ціни на електроніку ростуть рік за роком (це стосується як комп’ютерів, так і смартфонів). Тому, замість придбання нового телефону, ціна якого може бути набагато вище середньої ринкової, є сенс перейти на LineageOS, що допоможе продовжити життєвий цикл телефону.
Встановивши цю операційну систему, ви не тільки отримаєте доступ до новітніх функцій ОС Android, але і позбавитеся від непотрібного ПЗ, яке ви навіть ніколи не використовували.
Крім того, ROM надає користувачам повний контроль над кожним додатком. І, нарешті, це найбільш популярна кастомна прошивка – вона підтримує більше 200 пристроїв.
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