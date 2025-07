One UI 8 зробить смартфони Samsung суперзахищеними

Напередодні презентації нових пристроїв Samsung розкрила інформацію про три унікальні функції нової ОС.

У One UI 8 з’явиться технологія Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), яка створює зашифровані середовища зберігання всередині пристрою. Це гарантує, що кожна програма матиме доступ тільки до своєї власної інформації. KEEP захищає дані, що використовуються такими функціями, як Now Brief, Smart Gallery і Moments, при цьому спираючись на локальний Personal Data Engine без відправки інформації в хмару.

Якщо пристрій визначить «серйозний ризик» — наприклад, при зломі або підробці особистості — система автоматично вийде з облікового запису Samsung, заблокувавши доступ до хмарних сервісів. Попередження про це з’являться на всіх пов’язаних пристроях Galaxy. Samsung також впровадить постквантову криптографію в Secure Wi-Fi для захисту зашифрованих мереж від потенційних атак у майбутньому.

Першими пристроями з оболонкою One UI 8 на базі Android 16 стануть моделі Galaxy Z Fold7 і Flip7. Таким чином, Samsung робить ставку на безпеку на рівні як програмного, так і апаратного забезпечення