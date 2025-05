One UI 8 на Android 16 можна буде спробувати вже у травні

Тематичний ресурс Sammobile, присвячений техніці Samsung, повідомляє, що бета-версію One UI 8 випустять на третьому тижні травня.

Ті, хто візьме участь у програмі тестування One UI 8, зможуть оцінити основні функції нової фірмової оболонки на базі операційної системи Android 16 перед її офіційним релізом. Спочатку поширення One UI 8 буде обмеженим, але вже в червні оцінити її зможуть багато власників сучасних гаджетів Samsung.

До слова, ранні версії One UI 8 вже активно тестуються експертами. І за їхніми словами, різниця з One UI 7 незначна. За чутками, One UI 8 просто покликана згладити гострі кути і виправити ключові недоліки минулої версії прошивки. А ось по-справжньому новою буде One UI 8.5.

Стабільна версія One UI 8 очікується влітку.