Жара до +40°С, грады и смерчи: каким будет лето 2025

Наступающее лето, вероятно, будет не менее жарким, чем прошлое. В частности, аномальная жара ждет жителей восточных и южных регионов страны. Дневная температура там будет достигать +40°С. Кроме того, возможны такие непредсказуемые погодные явления, как грады или смерчи.

Какой будет погода летом?

Прогноз погоды на летние месяцы дал известный синоптик Игорь Кибальчич. Он утверждает, что вероятность повторения прошлогодней жары этим летом составляет около 75%. Украинцев снова ждет аномальная жара, ведь температура летом будет превышать норму на 1-1,5°С.

Жарче всего, по словам Кибальчича, будет в июле и августе, а именно с 15 июля по 15 августа. Июнь же окажется относительно прохладным. Хотя и здесь возможны кратковременные волны жары, связанные с перемещением воздушных масс с Ближнего Востока, северной Африки и центральной Азии.

Пиковая летняя температура в Украине может превышать даже +40°С. Но такая рекордная жара в большинстве своем ожидается на юге и востоке страны. В западных и северных областях будет на несколько градусов прохладнее.

Также метеоролог отметил, что лето в Украине, согласно тенденции последних нескольких лет, вполне может затянуться до конца сентября или даже середины октября. По прогнозу синоптика, дневная температура в начале осени будет достигать как минимум 30°С, а в некоторых регионах может превышать этот показатель.

Ждать ли летом дождей?

Ввиду прошлогодней засухи многих украинцев волнует вопрос осадков. В частности, это актуально для тех, кто занимается садоводством или сельским хозяйством.

Как утверждает Игорь Кибальчич, спрогнозировать осадки куда сложнее, чем температуру воздуха. В частности, потому, что летом дожди в Украине обычно выпадают в виде гроз. А такие осадки, как известно, носят локальный характер. Например, на одной улице города может пройти ливень, а на соседней не упадет ни капли.

Однако специалист утверждает, что в 2025 году дождей точно будет больше, чем в 2024-м. Грозы будут значительно более активными, хоть иногда могут сопровождаться такими опасными явлениями как град или смерч.