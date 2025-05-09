Лише 5 хвилин і телефон доведеться викинути: чому не можна залишати свої гаджети на пральній машинці

Залишати свій гаджет на кришці працюючої пральної машини – це звичка, якої не можуть позбутися чимало користувачів смартфонів. Проте для такої тендітної техніки вібрації пралки можуть бути вкрай шкідливими та з часом призвести до серйозної поломки. Експерти розповіли, яку шкоду несе для смартфона небезпечна близькість із пральною машинкою.

Що трапиться, якщо покласти смартфон на пральну машину?

Телефон на кришці пралки перш за все страждає від потужних вібрацій, які до того ж значно підсилюються на етапі віджиму. Тож як смартфон, так і будь-яка інша техніка, що в цей момент знаходяться на кришці пралки, будуть страждати від так званих мікрострусів. Такі мікроструси за своєю дією нагадують багаторазове падіння телефона на тверду поверхню, що загрожує цілою низкою неприємних наслідків. Зокрема:

порушенням пайки контактів;

прискоренням процесу зношування мікросхем та акумулятора;

пошкодженням датчиків камери тощо.

В результаті вже за 1-2 місяці в телефоні може збитися GPS-навігатор, почне «глючити» автофокус, виникне вібровідгук та з’явиться ще чимало дрібних несправностей.

Але це ще не все. Окрім вібрації, пральна машинка створює електромагнітне поле, яке безпосередньо впливає на якість Wi-Fi, а також Bluetooth-з’єднання. Внаслідок взаємодії з цим магнітним полем у смартфона можуть виникнути проблеми із сенсорами, або ж почне гальмувати процесор. Не кажучи вже про надчутливі OLED-екрани, які від дії такого подразника можуть почати мерехтіти, створюючи дискомфорт для зору власника.

Окреме питання – це перегрів. Адже кришка пральної машинки, особливо в районі розміщення двигуна, під час роботи сильно нагрівається. Таке підвищення температури може негативно впливати на смартфон, що в цей момент знаходиться на кришці. Від регулярного перегріву ресурс батареї може скоротитися на 30-40%. Тож цілком можливо, що кілька разів залишивши телефон на пралці, Вам доведеться міняти в ньому батарею.

Як убезпечити свій смартфон від впливу пральної машинки?

Єдиний спосіб вберегти Ваш гаджет від негативної дії працюючої пралки – покласти смартфон подалі від неї. Якщо поруч немає жодної іншої поверхні, як наприклад столик чи поличка, то принаймні покладіть телефон у контейнер з гумовою підкладкою. Гума частково поглине вібрації від пральної машинки і телефон не так сильно постраждає.

Та якщо Ви не хочете, щоб Ваш телефон зазнав серйозної поломки, все ж заберіть його з пральної машинки принаймні на період віджиму. А краще взагалі тримати смартфон подалі не тільки від пралки, а й від іншої побутової техніки.