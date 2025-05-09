Лишь 5 минут и телефон придется выбросить: почему нельзя оставлять свои гаджеты на стиральной машинке

Оставлять свой гаджет на крышке работающей стиральной машины – это привычка, от которой не могут избавиться множество пользователей смартфонов. Однако для такой хрупкой техники вибрации стиралки могут быть крайне вредны и со временем привести к серьезной поломке. Эксперты рассказали, какой вред несет для смартфона опасная близость со стиральной машинкой.

Что случится, если положить смартфон на стиральную машину?

Телефон на крышке стиральной машины прежде всего страдает от мощных вибраций, которые к тому же значительно усиливаются на этапе отжима. Так смартфон, как и любая другая техника, в этот момент находящаяся на крышке стиралки, будет страдать от так называемых микросотрясений. Такие микросотрясения по своему действию напоминают многократное падение телефона на твердую поверхность, что чревато целым рядом неприятных последствий. А именно:

нарушением пайки контактов;

ускорением процесса износа микросхем и аккумулятора;

повреждением датчиков камеры и т.д.

В результате уже через 1-2 месяца в телефоне может сбиться GPS-навигатор, начнет «глючить» автофокус, возникнет виброотзыв и появится еще множество мелких неисправностей.

Но это еще не все. Помимо вибрации, стиральная машинка создает электромагнитное поле, непосредственно влияющее на качество Wi-Fi, а также Bluetooth-соединения. В результате взаимодействия с этим магнитным полем у смартфона могут возникнуть проблемы с сенсорами, или начнет тормозить процессор. Не говоря уж о сверхчувствительных OLED-экранах, которые от действия такого раздражителя могут начать мерцать, создавая дискомфорт для зрения владельца.

Отдельный вопрос – это перегрев. Ведь крышка стиральной машинки, особенно в районе размещения двигателя, во время работы сильно нагревается. От регулярного перегрева ресурс батареи может сократиться на 30–40%. Вполне возможно, что несколько раз оставив телефон на стиралке, Вам придется менять в нем батарею.

Как обезопасить свой смартфон от воздействия стиральной машинки?

Единственный способ уберечь Ваш гаджет от негативного действия работающей стиралки – положить смартфон подальше от нее. Если рядом нет никакой другой поверхности, например столика или полки, по крайней мере положите телефон в контейнер с резиновой подкладкой. Резина частично поглотит вибрации от стиральной машинки и телефон не так сильно пострадает.

Но если Вы не хотите, чтобы Ваш телефон получил серьезную поломку, все же заберите его со стиральной машинки по крайней мере на период отжима. А лучше вообще держать смартфон подальше не только от стиральной машины, но и от другой бытовой техники.