Ці дві кнопки врятують від плісняви в пральній машинці: ви точно не чули про них раніше

В результаті постійної експлуатації барабан пральної машинки рано чи пізно забруднюється. А з часом в ньому навіть може з’явитися пліснява та пов’язаний із нею неприємний запах. Однак з цією проблемою легко впоратися. Не потрібно одразу бігти за дорогими чистячими засобами чи шукати лайфхаки в інтернеті. Виробники вже все придумали за нас.

Як швидко очистити барабан пралки?

У всіх пральних машинках є спеціальний режим самоочищення, який запускається за допомогою двох універсальних кнопок. Щоб барабан пральної машинки знову засяяв чистотою, потрібно усього лише натиснути ці дві кнопки одночасно.

Знайти кнопки-рятівники нескладно. Вони є на панелі кожної пральної машинки. Одна з них називається «Інтенсивне прання», а друга – «Без складок». Вони зазвичай розташовані поруч та з’єднані квадратною дужкою, а посередині цієї дужки розміщена маленька зірочка. Тож переплутати їх з іншими кнопками вкрай складно.

Якщо затиснути ці дві кнопки та потримати 2-3 секунди, увімкнеться той самий режим самоочищення. Цікаво, що цей режим не вимагає додавання яких-небудь чистячих чи пральних засобів. Головне, щоб барабан пралки був пустим, а решту ця розумна техніка зробить сама. Просто натисніть кнопку «Старт» і приготуйтеся до вражаючих результатів.

Чому не можна витирати барабан пралки?

Навіть якщо Ви страх як боїтеся плісняви у пральній машинці, не варто після закінчення циклу прання витирати барабан досуха. Виявляється, що наявність невеликої кількості вологи у барабані пралки зовсім не шкідлива, а навіть необхідна для її правильної роботи.

Волога створює ефект гідрозачину, завдяки чому в деякі деталі пральної машинки не потрапляє повітря. Якщо ж витерти барабан насухо, можна порушити певні процеси і прискорити зношування деталей чи навіть поломку пральної машинки.