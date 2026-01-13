Apple вперше з 2011 року скинула Samsung з трону: підсумки ринку смартфонів 2025

Аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала звіт про стан світового ринку смартфонів за 2025 рік. Головною подією стала зміна багаторічного лідера: компанія Apple посіла перше місце за обсягом поставок, випередивши Samsung вперше з 2011 року.

Лідери ринку

1 місце — Apple (20% ринку). Компанія з Купертіно наростила продажі на 10%. Успіх забезпечили високий попит на нову лінійку iPhone 17 у четвертому кварталі, а також стабільна популярність iPhone 16 у Японії, Індії та Південно-Східній Азії.

Компанія з Купертіно наростила продажі на 10%. Успіх забезпечили високий попит на нову лінійку у четвертому кварталі, а також стабільна популярність iPhone 16 у Японії, Індії та Південно-Східній Азії. 2 місце — Samsung (19% ринку). Корейський гігант відстав зовсім трохи. Зростання поставок забезпечили моделі серії Galaxy A, флагмани Galaxy S25 та складаний Galaxy Z Fold7.

Корейський гігант відстав зовсім трохи. Зростання поставок забезпечили моделі серії Galaxy A, флагмани Galaxy S25 та складаний Galaxy Z Fold7. 3 місце — Xiaomi (13%).

4 місце — vivo (8%).

5 місце — OPPO. Частка компанії знизилася через жорстку конкуренцію, проте аналітики прогнозують покращення ситуації після ймовірного поглинання бренду realme.

Тенденції та прогнози на 2026 рік

Загалом ринок у 2025 році виріс лише на 2%. Користувачі все частіше обирають дорожчі пристрої, а в країнах, що розвиваються, зростає попит на 5G-гаджети.

Прогноз на 2026 рік від Counterpoint Research невтішний: очікується спад ринку через дефіцит пам’яті та подорожчання комплектуючих. Експерти вважають, що Apple і Samsung зможуть пережити кризу завдяки надійним ланцюжкам поставок, а от китайські бренди бюджетного сегмента можуть серйозно постраждати.