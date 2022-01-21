Смарт-годинник з якою ОС краще обрати в 2022 році: WatchOS чи Wear OS

На яких операційних системах працюють смартфони та комп’ютери, відомо всім. Але якщо розмова зайде про смарт-годинники, то тут все не так очевидно.





Насправді вибір невеликий. У 99% випадків працездатність розумного годинника забезпечує або watchOS, або Wear OS.

Наявність хоча б двох операційних систем вже створює складність при виборі такого гаджета як смарт-годинник. Яка безпечніша? Де більше потрібних та корисних опцій? Та й загалом, яка зручніша?

Ми порівняли watchOS та Wear OS за їх функціональними можливостями, і вийшло ось що.

1. СУМІСНІСТЬ ПРИСТРОЇВ

Перше, що відрізняє watchOS від Wear OS – кількість сумісних пристроїв. watchOS працює повноцінно тільки з девайсами виробництва Apple, тоді як Wear OS сумісна з Android, і з iOS.

Якщо точніше, то розумний годинник з Wear OS вимагає від смартфона Android 6.0 і вище. Сумісність із iPhone починається з моделі 5S.

Полегшена Android Go Edition позбавлена ​​підтримки Wear OS.

Незважаючи на заявлену сумісність із продуктами Apple, найкращі враження від Wear OS можна отримати лише у поєднанні зі смартфонами на Android.

З найстарішими Айфонами, тобто iPhone 5 і нижче, сумісна watchOS 3 та її ранні ітерації. Свіжі версії цієї операційної системи можуть підключатися лише до нових айфонів. Для watchOS 8 потрібно як мінімум iPhone 6S з iOS 15 на борту, а самі Apple Watch повинні відноситися до третьої або свіжішої серії.

Якщо ви сумніваєтеся, який розумний годинник купити, дізнайтеся з якою ОС для смарт-годинників сумісний ваш смартфон. Зайдіть на WearCheck з мобільного браузера і сайт підкаже, чи сумісний ваш телефон з Wear OS.

2. ІНТЕРФЕЙС

Що стосується інтерфейсу користувача, схожостей спостерігається багато. В обох платформах застосовується дизайн на основі карток, що дає хорошу інформативність при першому погляді на дисплей. Навігація здійснюється за допомогою перегортання екранів.

Різниця полягає у способі взаємодії. У Wear OS для швидкого доступу до нещодавно запущених програм передбачені круглі значки. У watchOS останні запущені програми знаходяться на окремій панелі. Список доступних програм оформлений у вигляді барвистої карти.

Всі годинники на базі Wear OS мають встановлений набір циферблатів. Додаткові завантажуються з Play Store. У Apple Watch встановлення сторонніх циферблатів не передбачена, проте користувачі мають можливість створювати циферблати на основі своїх фотографій і ділитися ними.

3. ПРОГРАМИ

Базова функціональність годинників з watchOS і Wear OS забезпечується вбудованим набором додатків. На всіх годинниках з Wear OS присутній магазин контенту Google Play Store. Що стосується гаджетів Apple, вони автоматично підтягують програми зі сполученого iPhone, якщо ті мають сумісну з watchOS версію.

Обидві платформи підтримують встановлення програм від сторонніх розробників. Це означає, що функціонал будь-якого розумного годинника може бути розширений за рахунок додатково завантажених додатків.

При першому включенні годинника на Wear OS, ви виявите багато програм, вже знайомих по операційній системі Android для смартфонів – Google Messages, Google Fit, Google Pay та ін.

На даний момент усі годинники на базі Wear OS (за винятком Galaxy Watch 4, які керуються One UI Watch) мають підтримку Google Assistant. Для власників пристроїв Samsung передбачено фірмовий голосовий помічник Bixby.

Варто звернути увагу, що One UI Watch – операційна система для смарт-годинників виробництва Samsung – ґрунтується на Wear OS. Вона має доступ до великої кількості популярних програм, включаючи YouTube Music, Spotify, Google Maps, Calm і Adidas Running. Також вона підтримує фірмові служби від Samsung, включаючи Samsung Pay та SmartThings.

За різноманітністю та функціональністю додатків watchOS нічим не поступається. Їй доступні програми для спілкування, спорту, погоди і тайм-менеджменту.

Є й підтримка платіжних систем. За допомогою Apple Pay та Wallet кожен власник пристрою на watchOS може здійснювати безпечні платежі. Але оскільки не всі Айфони мають чіп для безконтактної оплати, сумісність годинника з Apple Pay, потрібно уточнювати в кожному окремому випадку.

У watchOS 8 розробники додали кілька важливих оновлень для Wallet. Тепер там можна зберігати всі важливі дані – цифрові ключі від будинку та автомобіля, дані кредитних карток та посвідчень особи.

4. ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

Розумний годинник Apple Watch має вбудований голосовий помічник Siri. Командами для Siri можна запускати програми, керувати побутовими пристроями смарт-категорії – розумними світильниками, телевізорами та ін. Піднесіть годинник до рота, скажіть “Привіт, Сірі” і попросіть виконати потрібну дію.

Сірі вміє записувати повідомлення, запускати чати в iMessage, встановлювати будильник та таймер, вимірювати пульс.

Її конкурент – Google Assistant – здатний на приблизно такий самий об’єм дій. Виклик помічника здійснюється ключовою фразою “Окей Google”.

5. СПОРТИВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ

Wear OS дозволяє моніторити базові показники фітнес-активності – частоту серцевих скорочень, обсяг витрачених калорій, кількість пройдених кроків. Всю цю інформацію можна знайти у програмі Google Fit. Зазвичай вона встановлено, але якщо її раптом не виявилося, завантажити завжди можна з Play Store.

Розробники Google Fit передбачили інтеграцію з популярними фітнес-сервісами MyFitnessPal, Strava та Runkeeper.

Аналогічні функції присутні і в смарт-годиннику на базі watchOS. В них також стоять датчики GPS і серцевого ритму. Крім того, всі сучасні смарт-годинники незалежно від операційної системи здатні визначати рівень кисню в крові.

За замовчуванням у годиннику Apple є фітнес-додаток Workout. Він розпізнає таку фізичну активність як біг, ходьба, їзда велосипедом, моніторить показники в режимі реального часу протягом тренування. Цей функціонал належить до безкоштовного. Додатково на спортивній платформі Apple Fitness+ можна знайти професійні плани тренувань та унікальні функції, наприклад, розпізнавання падінь.

Підписка Apple Fitness+ коштує 9.99 дол. на місяць.

ЯКА ОС ДЛЯ СМАРТ-ГОДИННИКА ПІДХОДИТЬ ВАМ?

Як ви вже переконалися, у watchOS та Wear OS багато спільного. Вони підтримують зв’язок з телефоном, допомагають спілкуватися, фіксувати показники активності, керувати відтворенням музики та багато іншого.

Основні критерії при виборі операційної системи для смарт-годинника – це ваш смартфон та ваш спосіб життя. Вам, напевно, захочеться, щоб розумний годинник супроводжував вас під час тренувань, тому вибирайте модель, в якій присутні потрібні саме вам спортивні режими.

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