Названо кращі смартфони 2021 року для відеозйомки

За останні роки смартфони серйозно прокачати по частині відеозйомки. Зараз багато моделей знімають на рівні професійних камер, при цьому маючи більш компактні розміри. Якщо ви шукаєте собі девайс, здатний круто знімати відео – читайте добірку до кінця. У ній представлені три топових апарати для таких цілей.





№3 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Крім яскравого дизайну з незвичайним блоком основної камери у корейського флагмана є зручний стилус S-Pen в комплекті, з яким відчуття від використання девайса будуть просто унікальними.

Що стосується відеозйомки, за це відповідає квадрокамера 108 + 10 + 10 + 12 МП. Вона вміє писати контент в роздільній здатності 8К / 24FPS і 4К / 60FPS. Якість матеріалу шикарна – висока деталізація, немає шумів і неймовірно живі кольори. Все це доповнюється флагманським процесором Exynos 2100, 2К дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і міцним корпусом з захистом по стандарту IP68.



№2 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra – найбільш просунутий смарт китайської фірми. Статус моделі підкреслюється тим, що це єдиний апарат в її асортименті з корпусом, сертифікованим за стандартом IP68. На борту девайса є потрійна камера 50 + 48 + 48 МП, яка вміє писати в 8К / 24FPS і 4К / 60FPS. Контент виходить найвищої якості, з шикарною контрастністю і без просадок динамічного діапазону.

Всі інші атрибути флагмана 2021 року у вигляді Snapdragon 888, 2К дисплея і ємною батареї на 5000 мАч з 67-ватної швидкої зарядкою у Mi 11 Ultra також присутні. Ще й додатковий дисплей на спинці є.



№1 – Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III ще не продається офіційно, але перші тести підтвердили, що по частині відеозйомки у моделі немає рівних. 8К відео вона писати не вміє, але, об’єктивно кажучи – це мало кому потрібно. Куди важливішим є той факт, що в 4К вона показує феноменальний результат – соковиті та реалістичні кольори, мінімум шумів, висока деталізація. Спасибі тріо датчиків з роздільною здатністю 12 МП.

Інша фішка пристрою – витягнутий дисплей з 2К роздільною здатністю і співвідношенням сторін 21:9. Сучасний контент на ньому відтворюється без чорних смуг. До того ж на панелі немає ніяких вирізів, що виділяє смарт на тлі однотипних девайсів. Є процесор Snapdragon 888 і гучні стереодинаміки, які продукують об’ємний звук.