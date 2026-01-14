Google Pixel 10a подешевшає: інсайдер розкрив ціни та кольори нового смартфона
У мережі з’явилися детальні дані про Google Pixel 10a — найдоступнішу модель у новій лінійці смартфонів Google. Інформацією поділився відомий інсайдер Arsène Lupin, розкривши вартість, обсяги пам’яті та варіанти забарвлення для європейського ринку.
Ціни приємно здивують Головна новина — зниження вартості порівняно з попереднім поколінням.
- Версія на 128 ГБ коштуватиме €500.
- Версія на 256 ГБ обійдеться у €600.
Для порівняння, попередник на старті продажів коштував дорожче: €549 та €649 відповідно. Тобто Google вирішила знизити цінник майже на 50 євро.
Кольори та аксесуари Молодша версія (128 ГБ) буде доступна у чотирьох кольорах:
- Темно-сірий (Obsidian);
- Ягідний (Berry);
- Лавандовий (Lavender);
- Туманний (Fog).
А ось модель на 256 ГБ, за даними інсайдера, буде продаватися виключно у класичному темно-сірому кольорі (Obsidian). Також очікуються фірмові чохли у колір корпусу за ціною €20.