Google Pixel 10a подешевшає: інсайдер розкрив ціни та кольори нового смартфона

У мережі з’явилися детальні дані про Google Pixel 10a — найдоступнішу модель у новій лінійці смартфонів Google. Інформацією поділився відомий інсайдер Arsène Lupin, розкривши вартість, обсяги пам’яті та варіанти забарвлення для європейського ринку.

Ціни приємно здивують Головна новина — зниження вартості порівняно з попереднім поколінням.

Версія на 128 ГБ коштуватиме €500 .

коштуватиме . Версія на 256 ГБ обійдеться у €600.

Для порівняння, попередник на старті продажів коштував дорожче: €549 та €649 відповідно. Тобто Google вирішила знизити цінник майже на 50 євро.

Кольори та аксесуари Молодша версія (128 ГБ) буде доступна у чотирьох кольорах:

Темно-сірий (Obsidian);

Ягідний (Berry);

Лавандовий (Lavender);

Туманний (Fog).

А ось модель на 256 ГБ, за даними інсайдера, буде продаватися виключно у класичному темно-сірому кольорі (Obsidian). Також очікуються фірмові чохли у колір корпусу за ціною €20.