Нейромережа показала, як би виглядав iPhone зроблений в СРСР

За допомогою нейромереж останнім часом генерується багато цікавого та кумедного контенту.

У результаті роботи нейромережі вийшло 3 зображення в кращих традиціях ретро-футуризму і впізнаваного радянського квадратно-гніздового дизайну. Так само могли б виглядати смартфони та КПК у всесвіті Fallout, якби його дія відбувалася на території Радянського Союзу.

Просто наводимо арти, щоб ви могли ними помилуватися.