Nothing Phone (3) не буде флагманом і вийде в двох версія

Британський стартап Nothing готує нову модель смартфона, яка вже засвітилася в базі синтетичних тестів Geekbench.

Судячи з усього, довгоочікуваний Nothing Phone (3) з номером моделі A059 працює на чипі Snapdragon 7s Gen 3 з 8 ГБ оперативної пам’яті. Девайс набрав 1149 балів в одноядерному і 2813 у багатоядерних тестах. Він працює на Android 15.

Крім чипсета Snapdragon 7s Gen 3, Nothing Phone (3) отримає 6,5-дюймовий OLED-екран і стартову ціну в діапазоні $600. Найімовірніше, бренд розкриє більше подробиць про новинку найближчим часом.

Інсайдери повідомляють, що в цьому поколінні Nothing не обмежиться однією моделлю, а випустить відразу дві – Nothing Phone (3) і Phone (3) Pro.