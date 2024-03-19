Любителі селфі все частіше потрапляють під скальпель хірурга

Дослідники з Бостонського університету виявили зв’язок між публікацією та переглядом селфі в соцмережах і зростанням попиту на косметологію та пластичну хірургію. Любителі селфі частіше думають про операції на обличчі й тілі, оскільки вони хочуть виглядати так, як їхні відфотошоплені версії, пише New York Post.

Спотворений образ тіла, пов’язаний із так званою “культурою селфі”, спровокував збільшення кількості естетичних процедур у період пандемії, помітили дослідники. Водночас кількість годин, які люди проводять перед екраном у різних застосунках, різко зросла. Зокрема, 2019 року близько 3,5 млрд осіб проводили в мережі понад 6,3 години на день.

Унаслідок активного розвитку “культури селфі” у деяких користувачів розвинулося неадекватне сприйняття до свого образу. Вони стали шукати способи, які дали б їм змогу виглядати наживо так, як на оброблених фото з б’юті-масками. Згідно з дослідженням, кількість учасників, які розглядають естетичні процедури, збільшилася в період пандемії з 64% до 86%, а кількість тих, хто звертався за консультацією до хірурга, зросла з 44% до 68%.

У дослідженні вчених узяли участь 175 осіб віком старше 18 років. Добровольці заповнили анкету із запитаннями про звичні сценарії використання соцмереж, а також розповіли, що вони думають про косметичні процедури, і відповіли на запитання, чи готові вони самі лягти під ніж.

Виявилося, що часте використання соцмереж, включно зі Snapchat, і застосунків для редагування фото, як-от Lightroom або FaceTune, має взаємозв’язок із “поламаним” сприйняттям свого тіла: що більше люди проводять у них час, то більше вони замислюються про зміну свого зовнішнього вигляду. На прагнення вдатися до естетичних процедур впливають публікації знаменитостей, які демонструють результати косметичних операцій у мережі.