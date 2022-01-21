Redmi Note 11 Pro скоро вийде в Україні. Характеристики вже відомі

Незважаючи на те, що лінійка Redmi Note 11 у Китаї вийшла ще у жовтні минулого року, глобальних версій пристроїв ще немає. Представлять їх лише 26 січня, але в мережі вже повно інформації про те, якими будуть і що запропонують ці смартфони .





Redmi Note 11 Pro їде в Україну. Відомі всі характеристики

З точки зору дизайну моделі, призначені для світового ринку, не суттєво відрізнятимуться від версій, доступних у Китаї, але в той же час вони не є копіями 1:1, оскільки острівець з камерами на задній панелі оформлений трохи інакше. Проте в цілому корпус такий же незграбний, а фронтальна камера розташована в невеликому вирізі по центру екрана.

Глобальна версія Redmi Note 11 Pro буде доступна у двох модифікаціях. Одна отримає чіп Qualcomm Snapdragon із 5G-модемом, а друга буде оснащена процесором MediaTek Helio G96, який не підтримує мережу п’ятого покоління. В Україну напевно приїде саме LTE-варіант “прошки”.

Обидва смартфони Redmi Note 11 Pro запропонують основну камеру з роздільною здатністю 108 МП на задній панелі, акумулятор ємністю 5000 мАг, який можна заряджати кабелем потужністю 67 Вт (блок живлення повинен йти в комплекті).

Крім того, вони будуть оснащені 6,67-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, як у більш дорогих, флагманських смартфонів.

Також підтверджено, що 26 січня у Європі буде представлена базова версія Redmi Note 11 із процесором Qualcomm Snapdragon 680 (без підтримки 5G). Її прайс стартує з позначки 250 євро і закінчується на 330 євро. Але є ймовірність, що регіональна ціна для українського ринку виявиться приємнішою.

Невідомо, щоправда, чи планує Xiaomi представити в Україні Redmi Note 11 Pro+, що відрізняється підтримкою дротової зарядки потужністю до 120 Вт – завдяки їй зарядити смартфон до 100% можна лише за 15 хвилин. В Індії він вийшов як Xiaomi 11i HyperCharge, тому можливо, що і в нас новинка дебютує під іншою назвою.

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