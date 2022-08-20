Lenovo Legion Y70: найтонший Android флагман із найпотужнішим процесором

Компанія Lenovo представила новий флагманський телефон – Lenovo Legion Y70 . Зазвичай під цим суббрендом виходять агресивні ігрові девайси, але цього разу китайці вирішили здивувати та випустили апарат зі стриманим дизайном, який до того ж став найтоншим флагманом на Android. Товщина новинки складає лише 7.99 мм!





6.67-дюймовий дисплей пристрою виконаний за технологією AMOLED і має роздільну здатність 2400 на 1080 пікселів, що відповідає стандарту FHD+. Панель оновлюється із частотою 144 Гц, має максимальну яскравість 1000 ніт та підтримку контенту HDR 10+. Зверху у невеликому вирізі знаходиться 16-мегапіксельна фронталка.

Як і личить флагману, в Lenovo Legion Y70 встановлений топовий процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, якому складають компанію до 16 ГБ ОЗУ та до 512 ГБ ПЗУ. Основна камера складається з трьох датчиків і включає основний фотосенсор на 50 МП з оптичною стабілізацією і підтримкою запису 8К-відео, 13-мегапіксельний ультраширик і датчик глибини на 2 МП.

Апарат отримав батарею на 5100 мАг із швидкою зарядкою потужністю 68 Вт, а також стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Продаватиметься телефон із ОС Android 12 у фірмовому інтерфейсі ZUI 14.

Продаж гаджета розпочнеться 22 серпня за наступними цінами:

Lenovo Legion Y70 8/128 ГБ – $ 437;

Lenovo Legion Y70 12/256 ГБ – $ 496;

Lenovo Legion Y70 16/512 ГБ – $629.

Новинка буде доступна у трьох кольорах: сірому, білому та червоному. Чим не вбивця флагманів за такою ціною?