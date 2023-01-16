Хіaomi опустила ціни на топові смартфони Redmi, а також на годинник та навушники

Коммпанія Хіaomi оголосила спецпропозицію на ряд пристроїв, включаючи смартфони Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 10 Pro та Xiaomi 12 Lite. Також у рамках весняного фестивалю знижки будуть діяти на Xiaomi Smart Band 7 Pro та Redmi Buds 4 Pro. У рамках акції, яка триватиме з 16 по 29 січня, пристрої можна буде придбати зі значною знижкою.

Redmi Note 11 Pro 5G

Смартфон Redmi Note 11 Pro 5G оснований на восьмиядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 695 із тактовою частотою до 2,2 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 619 та стільниковим модемом Snapdragon X51 5G. В акції бере участь модель Note 11 Pro 5G із 6 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR4X флеш-накопичувачем UFS2.2 ємністю 128 Гбайт. Об’єм пам’яті можна збільшити на 1 Тбайт завдяки слоту для карт microSD. За відведення тепла від компонентів смартфона відповідає фірмова технологія рідинного охолодження LiquidCool.

Redmi Note 11 Pro 5G має 6,67-дюймовий екран AMOLED DotDisplay з роздільною здатністю Full HD+ (2400 × 1080 пікселів, 395 ppi), частотою оновлення 120 Гц і частотою дискретизації дотику 360 Гц, що забезпечує моментальний відгук в іграх ігрових змаганнях.

Купити Redmi Note 11 Pro 5G в період акції можна за 276 доларів. Для цього потрібно скористатися промокодом NXWVN80GKI7U.

Redmi Note 10 Pro

Другий учасник акції – смартфон Redmi Note 10 Pro, який базується на 8-нм восьмиядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 732G з тактовою частотою до 2,3 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 618 і модемом 4G, що забезпечує разом з 6 Гбайт на оперативній пам’яті LPD UFS 2.2 на 128 Гбайт високу продуктивність у ресурсоємних додатках та «важких» іграх. Пам’ять смартфона можна збільшити завдяки слоту для карт microSD.

Redmi Note 10 Pro має 6,67-дюймовий дисплей AMOLED DotDisplay з роздільною здатністю Full HD+ (2400 × 1080 пікселів, 395 ppi), частотою оновлення 120 Гц і частотою дискретизації дотику 360 Гц, що забезпечує плавний ігровий процес. Дисплей забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, а також підтримує при максимальній яскравості 1200 кд/м 2 і контрастності 4 500 000:1, а також підтримує технологію HDR 10, гарантуючи точну передачу кольору і яскраве зображення. Для захисту екрану від подряпин використовується загартоване скло Corning Gorilla Glass 3.

Сертифікати SGS Eye Care Display та SGS Seamless Pro (120 Гц) підтверджують безпеку використання смартфона для зору.

Купити Redmi Note 10 Pro в період акції можна за $219.

Xiaomi 12 Lite

Як випливає з назви, Xiaomi 12 Lite призначений для тих, хто прагне смартфона з високими характеристиками, але з невеликою вагою. При вазі 173 г при товщині всього 7,3 мм цей телефон завжди зручно лежатиме у вас в руці.

Xiaomi 12 Lite оснащений потужним процесором Snapdragon 778G 5G та конфігурацією з потрійною камерою на 108 МП. Так що він не тільки підходить для ігор, але й здатний створювати дуже гарні фотографії та відео.

Ще одна перевага Xiaomi 12 Lite в області екрану дисплея, він оснащений панеллю AMOLED з піковою яскравістю до 950 нит, яка підтримує до 68 мільярдів кольорів.

Його 6,55-дюймова панель також підтримує Dolby Vision і HDR10+, які можуть поліпшити якість відображення контенту.

Купити Xiaomi 12 Lite в період акції можна за $329, для цього потрібно використати промокод PQKI5HF8GCVD.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Збільшені екран та батарея, вбудований GPS та модуль NFC, і все це за дуже скромний цінник! Xiaomi Smart Band 7 Pro, крім вбудованого GPS, виділяється на тлі молодшої версії своїм форм-фактором та переробленим під нього інтерфейсом. Наприклад, циферблати зі стрілками виглядають набагато краще, ніж на капсулі.

На релізі були деякі косяки, але зараз їх, ймовірно, вже поправили, і Band 7 Pro став ще кращим. За підсумком маємо всі основні можливості базового Band 7, але з більш преміальним зовнішнім виглядом.

Купити Xiaomi Smart Band 7 Pro в період акції можна за $64. Серед покупців щодня розігруються рюкзаки та навушники.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Четверте покоління преміальних TWS навушників від Xiaomi/Redmi, представлених влітку 2021 року. Головними новаціями стала адаптивна система шумоподавлення, підтримка інтерфейсу Bluetooth 5.3, ігровий режим з низькою затримкою та підтримка просторового звуку. Адаптивна система шумоподавлення базується на зв’язці з кількох мікрофонів і просунутих алгоритмів, які в режимі реального часу аналізують шум і фільтрують його залежно від налаштувань користувача.

На відміну від минулих ітерацій ANS ця розумна версія підтримує шумопридушення до 43 дБ і вміє переходити в спеціальний режим зниження шуму вітру (прим: навушники пройшли випробування і сертифікацію Китайського інституту метрології). Начинка забезпечує наднизьку затримку в іграх (59 мс). За словами представників Xiaomi, це рекорд для споживчих TWS-навушників, трохи швидше реагують лише спеціалізовані геймерські девайси вартістю в кілька разів вищими.

За відтворення звуку відповідають повністю перероблені подвійні динамічні драйвери, що чимось нагадують в навушниках Xiaomi Piston. Використання інтерфейсу Bluetooth 5.3 забезпечує стійке сполучення із джерелом сигналу на відстані до 10 метрів зі зниженим споживанням енергії. Виробник гарантує від 5 до 8 годин автономної роботи залежно від того, чи активовано шумозаглушення та чи ввімкнено ігровий режим.

Купити Xiaomi Redmi Buds 4 Pro в період акції можна за $56.