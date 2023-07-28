ЗСУ знищили російський Ка-52 з високопосадовцем на борту: The Sun

Російські вертольоти мали стати основною перешкодою в просуванні українського контрнаступу. Основою ВПС Росії є Ка-52, який нещодавно пройшов модернізацію і отримав назву «літаючий танк». Українці опублікували відео, на якому спалахує ця бронемашина.

Ка-52 брали участь у різних війнах, а перший політ здійснили в 1997 році. З тих пір споруда постійно модернізується.

Минулого року росіяни похвалилися вдосконаленнями: новими комплектами для спостереження за полем бою, датчиками системи захисту, новим радаром, новою конструкцією кабіни, більш міцним шасі та новим озброєнням у вигляді ракет LMUR. Вони повинні були бути майже незнищенними, а виявилося, що однієї британської ракети Starstreak достатньо, щоб знищити вертоліт. The Sun з посиланням на українські джерела повідомляє, що на борту був “один із найвищих радників Володимира Путіна” . Росіянин ледь не загинув, коли Ка-52 впав на землю. Його ім’я та звання поки не розкриваються. Гелікоптер під Донецьком підбив 38-й загін морської піхоти України. Starstreak неможливо виявити. Три кулі йдуть прямо в ціль Starstreak – одна з найсучасніших ракет у світі. Їх надзвичайно важко знищити системами захисту авіаційних частин. Відрізняються досягнутою швидкістю – 4,2 Маха. Жодна інша ракета класу «земля-повітря» не може навіть наблизитися. Популярні Стінгери досягають максимальної швидкості 2,2 Маха. Для ураження цілі ракета використовує лазерне наведення дуже низької інтенсивності, що робить її непомітною для систем захисту. Два датчики розраховують положення до удару. А виробник Thales Air Defence хвалиться, що їхні ракети можуть вразити ціль розміром з тенісний м’яч. Коли боєголовка наближається до цілі, вона випускає до трьох субракет, які летять поруч у строю з радіусом близько 1,5 м. Це збільшує ймовірність ураження цілі.