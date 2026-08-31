SHARGE Disk Pro 2 перетворює один USB-C на HDMI, SSD, USB, кардридер і зарядку

Китайська SHARGE представила Disk Pro 2 — компактну док-станцію, яка намагається замінити одразу кілька аксесуарів, що зазвичай доводиться носити разом із ноутбуком. Пристрій поєднує USB-хаб, кардридер, корпус для швидкого NVMe-накопичувача, відеовихід HDMI та наскрізне живлення USB Power Delivery.

Проєкт спочатку запустили на Kickstarter, де він виявився значно популярнішим, ніж очікувала компанія. За початкової цілі у $5000 користувачі профінансували Disk Pro 2 більш ніж на $822 тисячі, а кількість учасників кампанії перевищила 8100 осіб.

Зовні пристрій нагадує футуристичну аудіокасету, але найцікавіше приховано всередині.

Усередину можна встановити SSD на 8 ТБ

Disk Pro 2 підтримує змінні NVMe SSD форматів M.2 2230, 2242 та 2280 ємністю до 8 ТБ. Максимальна швидкість передавання даних через USB 3.2 Gen 2 становить 10 Гбіт/с. За даними SHARGE, 70-гігабайтну гру за оптимальних умов можна скопіювати приблизно за 76 секунд.

Такий накопичувач може використовуватися не лише з ноутбуком. Наприклад, до нього можна безпосередньо записувати відео ProRes зі сумісного iPhone або використовувати SSD як додаткове сховище для інших пристроїв.

Для боротьби з перегрівом усередині встановлений вентилятор зі швидкістю до 12 000 об/хв. Він має три режими роботи, а виробник заявляє, що активне охолодження здатне знизити температуру SSD більш ніж на 30°C і утримувати її нижче приблизно 45°C під тривалим навантаженням.

Ноутбук можна підключити одним кабелем

На корпусі розміщені два USB-C, USB-A, HDMI, слот SD та окремий microSD. Одночасно Disk Pro 2 підтримує живлення Power Delivery до 100 Вт на вході та може передавати підключеному пристрою до 80 Вт.

Таким чином, у випадку ноутбука один USB-C може одночасно забезпечити доступ до зовнішнього SSD, карти пам’яті, периферії, монітора та заряджання.

Окремо SHARGE зробила ставку на магнітне кріплення. Док можна фіксувати на MagSafe-сумісних смартфонах, магнітних чохлах або металевих поверхнях. Для інших пристроїв передбачене додаткове магнітне кільце.

До дока можна підключити навіть Switch або Steam Deck

Існують дві версії Disk Pro 2. Молодша Lite отримала HDMI 2.0 з виведенням зображення до 4K при 60 Гц. Старша Ultra використовує HDMI 2.1 і підтримує до 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц.

Завдяки цьому пристрій можна використовувати як компактну док-станцію для Nintendo Switch, Switch 2 або Steam Deck, підключаючи портативну консоль до телевізора в готелі чи вдома. Працює відеовихід також зі смартфонами, планшетами та ноутбуками.

Втім, перші огляди вказують і на недоліки. У деяких сценаріях HDMI-з’єднання може короткочасно перериватися, а при високому навантаженні на SSD версії Ultra бажано використовувати зовнішнє живлення.

На сайті SHARGE базова версія Disk Pro 2 зараз коштує $73,90 — приблизно 3300 грн за актуальним курсом. SSD у комплект не входить. Початок відправлень попередніх замовлень виробник планує на 15 жовтня 2026 року.

У результаті Disk Pro 2 виглядає цікаво насамперед для тих, хто багато працює в дорозі: замість окремого кардридера, корпусу для SSD, USB-хаба та відеоадаптера можна взяти один компактний пристрій.