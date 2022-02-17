Експерти розповіли, які VR-окуляри варто купити у 2022 році: ТОП-4 моделі

Вирішили придбати VR-шолом, але не знаєте на чому зупинити свій вибір? Сьогодні ми розповімо вам, чим “дорожчі” моделі відрізняються від бюджетних і покажемо, які VR-пристрої коштують своїх грошей.





Світ віртуальної реальності вже не такий дивовижний, яким він був під час активного розвитку технології. Сьогодні вся увага прикута до метавсесвіту — багато хто стежить за його першими кроками і сподівається, що цей напрямок принесе багато інновацій у наше життя.

Віртуальна реальність вже не сприймається в новинку, проте багато хто досі не спробував зіграти в 5D- або 7D-просторі. Ми вирішили підібрати вам ТОП VR-шоломів: від недорогих до середньобюджетних моделей з докладним описом їх можливостей.

Bobo VR Z6 з геймпадом – бюджетне рішення для гри на смартфоні

Призначення: для смартфонів

Сумісність: Android, iOS

Підтримувана діагональ екрана: від 4.7″ до 6.2″

Роздільна здатність кожної лінзи: 1200×1080

Корпус: пластик

Вбудовані навушники, регулятор фокусу та міжзоряної відстані – гарний додаток для бюджетного пристрою.

Продукція Bobo VR вигідно вирізняється своєю відносно невисокою ціною. Завдяки доступності цей VR-шолом дуже добре продається і збирає переважно позитивні відгуки. Попередня модель Bobo VR Z5 стала справжнім хітом. Проте працювала виключно від мережі. Її наступник, Z6, оснащений акумулятором на 350 мАг, що дуже зручно. Його ємності вистачає на кілька повноцінних ігрових сесій (близько 25 годин). Підключається пристрій до телефону за допомогою Bluetooth версії 4.1.

Bobo VR Z6 складається дуже компактно, тому цей VR-шолом можна брати із собою у поїздку. Модель оснащена мікрофоном – можна відповісти на дзвінок прямо посеред гри і не відволікатися від того, що відбувається на екрані. Кут огляду – 110 градусів. Цього достатньо для природного сприйняття зображення. Ціна – дуже приваблива. Всього за 1625 гривень ви отримуєте повноцінний VR-пристрій, який невибагливий у роботі і здатний передати весь спектр емоцій від занурення у віртуальну реальність.

VR Shinecon G04A — найдоступніші VR-окуляри для гри на телефоні

Призначення: для смартфонів

Сумісність: Android, iOS

Підтримувана діагональ екрана: від 4.7″ до 6″

У продовженні огляду бюджетних VR-окулярів для смартфонів не хотілося проходити повз VR Shinecon G04A — найдоступніший пристрій для гри у віртуальній реальності на ринку. При середній ціні 500 гривень, в цих окулярах можна відрегулювати фокусування і міжзоряну відстань. Для своїх грошей це оптимальне рішення.

Градус огляду – 90-100 градусів, що дуже непогано для пристрою за ці гроші (такий самий, як і в шоломі для PlayStation 4).

На жаль, наявністю вбудованих навушників VR Shinecon G04A похвалитися не може, проте це навряд чи назвеш недоліком, адже для гри підійдуть будь-які навушники. VR Shinecon G04A – це найкращі окуляри віртуальної реальності за 500 грн., які можна знайти на прилавках. Вони продаються дуже швидко і не завжди є в наявності.

PS VR – найпопулярніший шолом віртуальної реальності для ігрових приставок

Призначення: для консолей

Сумісність: PlayStation 4

Загальна роздільна здатність: 1920×1080

Роздільна здатність кожної лінзи: 960×1080

Матриця: OLED

Переходимо до дорожчої версії, але все ще більш-менш доступної за ціною. VR-шолом для PS4 дуже підкуповує своїм футуристичним дизайном. Тільки погляньте на нього.

На жаль, щоб грати на PS VR у вас має бути консоль PlayStation 4. Якщо у вас її немає, не рекомендуємо заради шолома купувати ще й ігрову приставку. Чому? Варіант придбання PS VR все ще можна вважати доступним лише у випадку, якщо у вас є сама консоль.

Додаткове придбання приставки, заради гри у віртуальній реальності, виглядає недоцільно сьогодні, тому що за ці гроші можна купити топовий VR-пристрій.

Сам шолом для PS4 – чудовий вибір для власників цієї консолі. Sony потрудилася над тим, щоб перелік ігор, що підтримують VR-режим, був багатим. Кожен знайде, у що грати. Улюблений всіма Skyrim, докладний гоночний симулятор Gran Turismo або барвиста гра-бокс.

Базовий набір коштує від 7000 гривень.

Але не обійтися і без мінусів… Пристрій не з дешевих, тому було б чесно вказати на кілька недоліків. Один із них — зернистість картинки. Багато власників PS VR так і не змогли звикнути до зображення, що “сніжить”. Це дійсно може завадити комфортному зануренню у VR-середовище. Також деякі пристрої заводу мають проблеми з підключенням: серед гри з’являється чорний екран. І допомагає лише повторне підключення кабелю. Sony так і не з’ясували, чому це відбувається, радять лише замінити сам кабель підключення шолома.

У комплекті йдуть кілька ігор та камера для уловлювання рухів гравця. Спеціальні геймпади доведеться купувати окремо, але не обов’язково, адже PS VR повністю підтримує контролер DualShock. Також у продажу є контролер у вигляді автоматичної зброї — дуже цікавий пристрій, що правдоподібно передає “відчуття стрілянини”.

Oculus Quest 2 — VR-шолом останніх років, що найбільше продається

Призначення: самостійний пристрій

Вбудована пам’ять: 64/128/256 Гбайт

Оперативна пам’ять: 6 Гбайт

Процесор: Qualcomm Snapdragon XR2

Загальна роздільна здатність: 3664×1920

Роздільна здатність кожної лінзи: 1832х1920

Дисплей: РК

Головна відмінність цієї моделі від усіх вищеописаних варіантів – Oculus Quest 2 – самостійний пристрій, який не потрібно ні до чого підключати. Як це? VR-шолом працює на власному процесорі та запускає ігри з внутрішнього сховища. ОЗП 6 Гбайт забезпечує комфортну продуктивність.

Ще один важливий плюс – Oculus Quest 2 можна підключити до SteamVR. Це дуже зручний майданчик для запуску ігор. Кожен користувач має свій “віртуальний будинок” — своєрідну кімнату, в якій зберігаються всі завантажені ігри та задані параметри ігрової зони. Що це означає? Гравець виділяє під ігровий простір конкретну територію, яка враховуватиметься системою. Виходить, що гра не заведе вас туди, де стоять меблі або розташоване вікно. Ви спокійно занурюєтеся в ігровий всесвіт і не переживаєте за те, що стукнетеся на будь-який предмет домашнього інтер’єру. Комфортний кут огляду в 100 градусів разом з величезною роздільною здатністю створює повну візуальну відповідність.

У порівнянні з VR-окулярами для смартфонів, у яких теж радіус огляду 100 градусів, проте невисока роздільна здатність, дає повноцінний ефект занурення.

Деякі власники Oculus Quest 2 скаржаться, що пристрій потребує прив’язки до соцмережі Facebook. Однак це не можна назвати недоліком, адже на створення облікового запису піде не більше 5 хвилин. Вбудовані динаміки хоч і чудово справляються зі своїм завданням, проте користувачі віддають перевагу підключенню сторонніх навушників через 3.5 мм jack-порт. Також пишуть, що шолом швидко розряджається і постійно доводиться заряджати – ми рекомендуємо придбати до нього місткий повербанк, щоб у процесі гри не виникало неприємностей з необхідною підзарядкою акумулятора. У комплекті йдуть два геймпади, тому ніяких додаткових придбань не потрібно.

У наш топ VR-окулярів увійшли відносно недорогі пристрої. Ми не брали флагманські варіанти, тому що їхня вартість надто висока — часом досягає $1000, а то й $2000. Наприклад, повний набір віртуальної реальності HTC Vive Pro коштує в межах 35-60 тисяч гривень. Навряд чи хтось готовий розлучитися з такими грошима, щоби просто познайомитися з VR-технологією. У поєднанні з дорогими іграми для цієї системи, такий ігровий досвід сильно “вдарить по гаманцю”.

Нашою метою було розглянути найкращі на сьогодні VR-шоломи за співвідношенням “ціна/якість”: від найбюджетніших моделей для смартфонів до середньобюджетних варіантів із повноцінним зануренням. Сподіваємося, ви з’ясували, який шолом віртуальної реальності кращий, виходячи з ваших фінансових можливостей та ігрових очікувань.

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