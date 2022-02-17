Експерти розповіли, що таке вертикальний монітор та кому він не підійде

Вертикальні монітори позитивно впливають на продуктивність незалежно від того, чим ви займаєтесь.





Якщо у вас вдома є настільний комп’ютер, він, швидше за все, підключений до горизонтального монітора. Насправді, багато хто навіть не знає, що існують вертикальні монітори.

Такий тип дисплея насамперед виглядає естетично приємно, оскільки відрізняється від того, що ви бачите зазвичай, але це не єдина причина, через яку слід придбати вертикальний монітор.

Давайте подивимося, у яких випадках краще використовувати вертикальний монітор, а в яких – стандартний горизонтальний.

ЩО ТАКЕ ВЕРТИКАЛЬНИЙ МОНІТОР?

Якщо дати запит в пошуковій системі «вертикальний монітор», то ви все одно побачите безліч зображень стандартних горизонтальних моніторів. Все тому, що майже всі монітори можна використовувати як горизонтально, так і вертикально – все залежить від особистих переваг.

Враховуючи, що більшість людей використовують монітори в горизонтальному положенні, саме так вони й налаштовуються із коробки. Проте, якщо монітор сумісний зі стандартом VESA, його можна використовувати вертикально за допомогою кріплення.

Все, що потрібно зробити, це перейти в налаштування комп’ютера та змінити орієнтацію екрана монітора з горизонтальної на вертикальну.

У Windows клацніть правою кнопкою миші на робочому столі. Потім виберіть «Параметри екрана» та прокрутіть вниз до «Орієнтація дисплея». У меню, що розкривається, змініть орієнтацію екрана з альбомної на книжкову.

На macOS відкрийте «Системні налаштування» в меню Apple. Натисніть клавіші Cmd + Option на клавіатурі та клацніть по значку «Монітор». З правого боку ви побачите меню, що розкривається. Щоб розташувати дисплей вертикально, виберіть 90°.

У Linux процес трохи відрізняється у різних дистрибутивах, але приблизно виглядає так:

Виберіть «Системні налаштування» (або еквівалентне). Перейдіть до вкладки «Екран» та виберіть «За годинниковою стрілкою» або «90°» у розділі «Поворот».

ЧИМ ХОРОШИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ МОНІТОР?

Отже, тепер ви знаєте, що вертикальний монітор це старий-добрий горизонтальний монітор, але перевернутий. Тоді в чому його користь? Які завдання може використовувати вертикальний дисплей?

Найбільше вертикальні монітори користуються популярністю серед програмістів. Коди, з якими вони працюють, дуже довгі і складаються з коротких нешироких рядків.

Таким чином, довший монітор дозволяє переглядати більше фрагментів коду – це значно зручніше.

Однак не тільки програмісти можуть отримати вигоду з вертикальної орієнтації дисплея. Люди, які багато друкують, читають або редагують, також віддають перевагу вертикальним моніторам. До цієї групи входять автори, редактори, дослідники, студенти та навіть юристи!

Топові стримери також використовують вертикальні монітори для відображення чату, щоб його було легко читати під час трансляцій.

Насправді будь-якому користувачеві, який часто читає контент в інтернеті, підійде вертикальний монітор.

КОМУ НЕ ПІДІЙДЕ ВЕРТИКАЛЬНИЙ МОНІТОР?

Дотримуватися класичної горизонтальної орієнтації ми б порекомендували графічним дизайнерам і фотографам, які часто обробляють фотографії – їм точно не підійде вертикальний монітор.

Крім того, якщо ви багато граєте у відеоігри або часто стримайте відеоконтент зі свого ПК, то на горизонтальному моніторі він виглядатиме набагато краще.

ВИСНОВОК

Вертикальні монітори, безумовно, полегшують читання, друк та написання програмного коду, проте оптимальною установкою була б комбінація вертикального та горизонтального дисплеїв. Багато людей використовують конструкцію з двома або трьома моніторами, де поруч із горизонтальним дисплеєм встановлюється вертикальний.

Для встановлення вертикального монітора потрібно лише придбати спеціальне кріплення, і все готово! Навіть якщо ви не програміст або письменник, існує безліч способів використовувати вертикальний монітор з користю.

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