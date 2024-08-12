Нічого нового: Bloomberg розкрив подробиці iPhone 16

Марк Гурман з Bloomberg заявив, що лінійка iPhone 16 стане еволюційним розвитком серії iPhone 15. Восени 2024 року Apple знову представить базовий iPhone 16, модель Plus і дві Pro’шки.

Радикальних змін у дизайні не очікується. Але в iPhone 16 і iPhone 16 Plus додадуть кнопку Action Button, як у Pro. Крім того, Pro-смартфони стануть трішки більшими. Так, iPhone 16 Pro отримає 6,3-дюймовий дисплей, а iPhone 16 Pro Max – 6,9-дюймовий. А ще у Pro’шек з’явиться окрема кнопка для управління камерами.

Ключовим нововведенням стануть функції на основі штучного інтелекту. Для цього Apple оснастить усі чотири моделі 8 ГБ ОЗП.

Буде і нове забарвлення. У Pro’шок на зміну синьому кольору прийде рожевий.