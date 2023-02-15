Названі найкращі бюджетні смартфони за ціною до 6000 гривень
Портал Gizchina склав список із п’яти найкращих смартфонів вартістю до $150 (близько 6 тис. грн).
На перше місце помістили Redmi 12C, який отримав чіп MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон оснащений великим 6,71-дюймовим екраном з роздільною здатністю HD+, основною камерою на 50 Мп та макромодулем на 2 Мп. Новинка може похвалитися акумулятором ємністю 5000 мАг, аудіороз’ємом 3,5 мм і сканером відбитків пальців на задній кришці.
Ще одна новинка з бюджетним чіпом Helio G85 – Moto G31 отримала ідентичний Redmi 12C обсяг пам’яті. При цьому смартфон пропонує Full HD-дисплей діагоналлю 6,4 дюйми. Moto також відрізняється набором камер – крім 50-мегапіксельної основної камери та макромодуля на 2 Мп тут представлений ультраширококутний сенсор на 8 Мп. В Moto G31 використовується акумулятор ємністю 5000 мАг.
На третьому місці опинився OnePlus Nord N20 SE, який отримав процесор Helio G35, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. У пристрої використовується 6,56-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+, основна камера на 50 Мп та 2-мегапіксельний портретний датчик. Nord N20 SE від OnePlus оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг.
На четвертому та п’ятому місцях опинилися Samsung Galaxy A04e та удароміцний смартфон Blackview BV5200 Pro.
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