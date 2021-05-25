«Монобанк» блокує рахунки користувачів – що робити і хто під загрозою

У мережі з’явився черговий негативний відгук на адресу великого українського банку «Монобанк», на цей раз фінустанова заблокувала аккаунт користувача з певною сумою на рахунку. Клієнт заявляє, що ніяк не може повернути гроші ось уже кілька місяців.





Подробиці інциденту

Свою думку про ситуацію користувач висловив на сайті Мінфіну. Він написав, що є клієнтом даного банку вже майже рік – картку він в «Монобанку» завів ще в квітні 2020 року. Використовував її для особистих потреб, періодично отримуючи на пластик невеликі перекази. При цьому користувач стверджує, що надавав якісь послуги фінансового характеру для друзів і знайомих, при цьому не будучи зареєстрованим підприємцем. Також в коментарі він уточнив, що не займається підприємництвом на постійній основі, тобто не продає товари на OLX і не заробляє іншими подібними шляхами.

Через деякий час після відкриття рахунку та отримання ось таких переказів банк почав блокувати вибіркові надходження на карту, вимагаючи надати документи, що підтверджують дохід. На початку 2021 року фінустанова повністю заблокувала карту користувача, не даючи ніяких пояснень. У той момент на рахунку було близько 2800 гривень, ці кошти не були віддані власнику, незважаючи на численні запити. Ситуація не може вирішиться вже кілька місяців, що сильно злить користувача.

У коментарях до посту клієнту відповів представник «Монобанку». Він зажадав від користувача:

його даних для докладного розгляду ситуації;

документів, які підтверджують легальність коштів, які були зараховані на рахунок.

Решта учасників бесіди підтримали банк в цьому питанні, вважаючи дії людини нелегальними.